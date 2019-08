Corteo a Mosca, 30 fermati

Circa 350 persone hanno preso parte alla manifestazione non autorizzata svoltasi nel pomeriggio di sabato nel centro di Mosca. La polizia ha fermato 30 persone.

Situazione sotto controllo nel centro di Mosca, dove nel pomeriggio di sabato 3 agosto era attesa una nuova manifestazione, analoga a quella della settimana scorsa.

Pioggia e fermi

La manifestazione, non autorizzata dalla questura di Mosca a causa della tardiva richiesta degli organizzatori, è iniziata alle 14:30 ora locale, quando sul centro di Mosca si è abbattuto un violento acquazzone. Secondo le informazioni diffuse dalla polizia erano circa 350 le persone presenti nell'anello dei boulevard di Mosca, all'altezza di pazza Pushkin.

"Alle ore 14:30 alla manifestazione non autorizzata nel centro di Mosca hanno preso parte circa 350 persone. Per violazioni dell'ordine pubblico sono stati effettuati 30 fermi" - afferma in un comunicato stampa la polizia.

La polizia con megafoni ha invitato i presenti a non ostacolare il passaggio degli altri cittadini. Alcuni dei manifestanti avevano il volto coperto.

Le ragioni della protesta

I promotori della manifestazione del 3 agosto fanno capo al "Partito Libertariano". Le ragioni della protesta riguardano la mancata ammissione di candidati indipendenti alle elezioni amministrative di Mosca, in programma a settembre, per errori compromettenti l'autenticazione delle firme necessarie per la presentazione dei candidati.

Nuova manifestazione autorizzata in programma il 10 agosto

Il comune e la polizia di Mosca hanno comunicato che per la giornata di sabato 10 agosto, dalle 14 alle 16 è stato autorizzato lo svolgimento di una manifestazione per la richiesta di ammissione dei candidati esclusi alle elezioni amministrative. Il corteo si svolgerà in propsekt Sakharov ed è consentita la partecipazione fino ad un massimo di 100 mila persone.

Sabato 27 luglio una manifestazione non autorizzata si è tenuta davanti al municipio di Mosca ed è sfociata in scontri, in seguito ai quali, secondo fonti ufficiali, la polizia ha fermato 1074 persone per disordini e aggressione a pubblico ufficiale.