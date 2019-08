Nuovo sabato di manifestazioni a Mosca

A Mosca è attesa una nuova giornata di manifestazioni politiche nel centro della città. Come sabato scorso gli attivisti protestano per la mancata ammissione di alcuni candidati indipendenti alle elezioni amministrative.

La manifestazione è si svolge con diversi picchetti ed un corteo lungo il centrale Anello dei Boulevard: le ragioni della protesta riguardano la mancata ammissione di candidati indipendenti alle elezioni degli organi amministrativi di Mosca, in programma a settembre, per errori compromettenti l'autenticazione delle firme necessarie per la presentazione dei candidati.

La prefettura del distretto centrale di Mosca ha negato l'autorizzazione alla manifestazione in quanto gli organizzatori hanno presentato oltre i termini di legge (con meno di 3 giorni d'anticipo) la domanda per lo svolgimento della stessa.

Il 27 luglio un'analoga manifestazione non autorizzata si è tenuta davanti al municipio di Mosca ed è sfociata in disordini e scontri, in seguito ai quali, secondo fonti ufficiali, la polizia ha fermato 1074 persone.