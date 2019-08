Perché i cadaveri emettono radiazioni e cosa si rischia

Nel 2017 un uomo di 69 anni con carcinoma pancreatico è stato ricoverato in ospedale con una pressione sanguigna anormalmente bassa. Sfortunatamente, morì due giorni dopo e i suoi resti furono cremati. Ma nessuno in ospedale o al crematorio sapeva che questa non era l'unica visita di questo paziente in clinica.

Il giorno prima gli era stato iniettato un composto radioattivo in un altro ospedale come parte della terapia antitumorale e quando i resti furono bruciati, la dose radioattiva e potenzialmente pericolosa di lutezio-177 era ancora all'interno del suo corpo.

Questo caso allarmante, riportato in un articolo di ricerca pubblicato all'inizio di quest'anno, illustra i rischi associati alla medicina "nucleare". Si noti che, in media, ogni anno solo negli Stati Uniti vengono eseguite 18,6 milioni di procedure che utilizzano radiofarmaci .

I regolamenti moderni controllano molto attentamente i pazienti viventi che passano attraverso la radioterapia, ma non ci sono misure chiare per i morti. Dopo aver appreso della dose del farmaco, i medici hanno studiato il crematorio per una settimana utilizzando un contatore Geiger e rilevatori di isotopi.

Si è scoperto che dopo la cremazione nel forno, lo sfondo radioattivo era di livello alto, anche se non critico. Nella vita normale, non è un problema grave, ma quando si tratta di una struttura medica, al cui interno ci sono centinaia di pazienti con immunità indebolita, è il caso di preoccuparsi.

La cosa più strana è successa dopo. Quando i ricercatori hanno analizzato l'urina dell'operatore del crematorio per determinare se il lavoratore era contaminato dalle radiazioni, sono riusciti a trovare tracce di lutetio-177. Tuttavia, hanno trovato qualcosa: era un altro isotopo radioattivo, chiamato tecnezio-99m. Il lavoratore insiste che non è mai stato esposto al composto nell'ambito di procedure mediche.

Come è potuto succedere? Nessuno lo sa davvero. È probabile che l'isotopo sia entrato nel corpo del dipendente del crematorio attraverso la cenere radioattiva. Questo di per sé ha causato notevole tensione nell'ambiente medico. Perfino lo scienziato nucleare Marco Caltofen del Worcester Polytechnic Institute nel Massachusetts, che non ha partecipato allo studio, ha affermato che gli scienziati "hanno avuto la fortuna di notare solo uno di questi incidenti perché di solito non prestano attenzione a tali cose". È possibile che vengano create procedure speciali per i morti radioattivi in ​​futuro, prevedendo una cremazione speciale o la pulizia del corpo degli isotopi prima della procedura, ma nessuno può dire quanto presto verranno implementate queste precauzioni nelle cliniche.