Torta o gelato? La dietologa consiglia il dessert più sano

Se proprio volete concedervi qualcosa di dolce, non dimenticatevi che non tutti i dessert sono uguali. I dietologi lo sanno bene e hanno rivelato quello più sano.

Il premio del dessert più sano di tutti va al re della stagione estiva: il gelato. Ci spiega perché la dottoressa Julija Chekhonina, specialista in dietologia, ricercatrice al Centro di ricerca federale sull’alimentazione, le biotecnologie e il cibo sicuro della Russia.

La dottoressa spiega che il gelato aiuta a migliorare lo stato emotivo nelle persone depresse e in generale giova all’umore, in quanto contiene l’amminoacido triptofano, necessario per la sintesi della serotonina, popolarmente detta “umore del buonumore”.

Perché il gelato è meglio degli altri dessert?

“A confronto con una fetta di torta o con il cioccolato, è meglio dare la preferenza al gelato. Riceviamo le stesse sensazioni piacevoli, ma i benefici sono di più. Il contenuto calorico dei diversi tipi di gelato può variare. Il gelato a base di latte contiene circa 10 grammi di grassi, in quello a base di panna il contenuto di grassi varia da 15 a 20 grammi. In un pezzo di torta ci sono circa 25-30 grammi di grassi, cioè tre volte di più che nel gelato a base di latte”, spiega la dott.ssa Chekhonina.

Come scegliere il gelato e quanto mangiarne?

Innanzitutto è importante che il gelato sia a base di latte o panna naturale, precisa la dottoressa. Il gelato naturale, infatti, ha un contenuto di grassi e zucchero relativamente basso.

Bisogna quindi evitare gelato che contiene grassi vegetali, addensanti ed emulsionanti. Poi è meglio, ovviamente, consumare il gelato senza aggiungere ingredienti come cioccolato, panna o sciroppi. La dottoressa consiglia inoltre di mangiare al massimo una porzione o una coppetta di gelato al giorno.

Un’alternativa ancora più sana possono essere i sorbetti o i ghiaccioli, che si possono facilmente preparare a casa: basta passare la frutta con il frullatore e mettere il succo ottenuto in speciali formine da riporre in freezer.