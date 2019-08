Papa Francesco augura buon compleanno a cantante lirica Svetlana Kasyan

Svetlana Kasyan, attualmente in Italia per un tour, insieme alla sua famiglia ha incontrato Papa Francesco, che ha colto l’occasione farle gli auguri di compleanno. La cantante lo ha quindi invitato a visitare la Russia e ad andare trovarla in Piazza Taganskaja, a Mosca. Proprio qui, infatti, si trova la chiesa di San Martino il Confessore, ossia del Papa Martino I della Chiesa Cattolica.

All’invito da parte della soprano, il pontefice ha risposto che si recherebbe in Russia con piacere e che in tal caso visiterebbe senz’altro il luogo.

“Per me questo incontro è uno dei più significativi nella mia vita e ancora oggi non riesco a capire come abbia fatto a meritarmi tale fiducia e trattamento da parte del Papa. Dopo la morte di Nelson Mandela, Papa Francesco è la principale coscienza del mondo. Il mio invito è sincero, a casa mia. Sono sicura che il suo arrivo in Russia rafforzerebbe l’amicizia tra la Russia e l’Europa”, ha detto Kasyan a Sputnik.

La giovane Svetlana Kasyan, 35 anni, è una delle stelle della lirica internazionale, famosa per la formidabile estensione vocale da soprano di quattro ottave, ed è attualmente la solista del Teatro Nuova Opera di Mosca. Non è la prima volta che la cantante incontra il Papa, che l’aveva già ricevuta l’anno scorso, benedicendo la sua voce.