Video: aperto in Cina il ponte più pazzo del mondo

“Ma a cosa serve?”, “Che spreco di risorse!” - sono questi i commenti più frequenti sui social. Ma ai visitatori, sopratutto ai bambini, non potrà non piacere. Si trova infatti nella splendida cornice del parco di Huangteng Gorge dove gole, torrenti e cascate sono la cornice ideale per sport, escursioni, rafting e visite naturalistiche.

Feast your eyes with the view of the 500-meter-high #glassbridge in Huangteng Gorge, Qingyuan, SE China's Guangdong Province pic.twitter.com/mK2hxYDdqi — People's Daily, China (@PDChina) July 30, 2019

​La passione dei cinesi per ponti sospesi, altitudini da capogiro e giochi da brivido è già nota, come dal video che segue, risalente al 2015, in cui gli ingegneri, al fine di rendere ancora più terrificante il senso di vertigine, hanno addirittura creato un ponte con passerella traparente che simula un vetro che si infrange al passaggio dei visitatori.

Il ‘glassbridge’ in Huangteng Gorge sarà senz’altro l’ennesima attrazione turistica che farà impazzire i turisti di casa ma forse anche molti curiosi visitatori provenienti dal resto del mondo.