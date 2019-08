La regina Elisabetta possiede diversi appartamenti in centro a Mosca

Gli appartamenti sono situati in una zona invidiabile, e più precisamente all’indirizzo Pervyj Obydenskij pereulok 10, proprio accanto alla famosa Cattedrale di Cristo Salvatore con le sue cupole dorate. Secondo il registro immobiliare di stato della Federazione Russa, Suà Maestà possiede quattro dei dodici appartamenti della palazzina, rispettivamente di 148, 184, 187 e 320 metri quadrati.

Dalle finestre degli appartamenti si possono ammirare, oltre alla cattedrale, anche il Cremlino e il fiume Moscova.

Nei documenti del registro immobiliare Elisabetta II è indicata come “sua altezza la Regina del Canada”. Il Canada è uno dei 16 stati del Commonwealth, oltre alla Gran Bretagna, sotto il regno di Elisabetta II, ed è una monarchia parlamentare federale.

Mai stata qui

Ironia della sorte, la regina Elisabetta, non è mai stata nei suoi appartamenti moscoviti ed è stata in Russia una sola volta, nel 1994, quando in compagnia dell'allora presidente russo Boris Eltsin e del sindaco della capitale russa Yuri Luzhkov, visitò il Cremlino e la Piazza Rossa, distanti poche centinaia di metri dalle sue proprietà.

© Sputnik . Dmitriy Donskoy La Regina Elisabetta II in visita a Mosca nel 1994, insieme all'allora presidente russo Eltsin

Secondo alcune fonti gli appartamenti situati al numero 10 del vicolo Perviy Obydenskiy sono gestiti dall'Ambasciata del Canada a Mosca ed ospitano alcuni dipendenti della missione diplomatica.