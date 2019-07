Prima barba e capelli! Bolsonaro annulla l'incontro col ministro francese

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annullato l’incontro con il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian "per problemi nell'agenda personale". In realtà, come scrive il giornale Le Monde, si è avvalso del tempo liberato per andare dal barbiere.

L’incontro tra il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro era in programma lunedì 29 luglio, ma è stato annullato dal capo di Stato brasiliano, per non meglio precisati impedimenti d'agenda. Tuttavia, poco dopo l’annullamento dell’incontro, sulla pagina Facebook di Bolsonaro è stato caricato un video che mostra il presidente brasiliano sottoposto ad un taglio di capelli.

Nell’articolo del giornale francese il gesto di Bolsonaro viene definito "un'umiliazione dimostrativa del proprio avversario", ma viene anche riportato il messaggio dell’ufficio stampa del presidente brasiliano, in cui si spiega che “Il presidente inizia a lavorare alle quattro di mattina e stacca a mezzanotte. In questo intervallo deve trovare il tempo di farsi tagliare i capelli”.

Da Facebook: il video di Bolsonaro dal barbiere

La visita del ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian in America Latina è iniziata il 25 luglio con una tappa in Cile ed è proseguita in Brasile. Qui Le Drian ha incontrato il suo omologo Ernesto Arauju, con cui ha discusso i principali temi della cooperazione bilaterale, ed ha visitato la base navale di Itaguai, dove il Brasile sta sviluppando la costruzione dei sottomarini d'attacco di classe Scorpene Riachuelo S-40, insieme alla francese Naval Group.

#Brésil

Visite de la base navale d’#Itaguai, projet majeur de notre coopération de défense avec le Brésil.

La #France poursuit l’approfondissement de son partenariat stratégique. @navalgroup @Defense_gouv pic.twitter.com/2oMT7Q2LVm — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) July 28, 2019

​Ultimamanete nelle relazioni tra i due paesi esistono però delle controversie significative in materia di ecologia e sugli impegni per limitare il riscaldamento globale. Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che non firmerà l’accordo UE-Mercosur se il Brasile lascerà l’Accordo di Parigi sul clima.

​Nel mese di giugno le forze dell'ordine della Spagna avevano arrestato un soldato della delegazione del presidente Bolsonaro all'aeroporto di Siviglia dopo aver trovato 39 chili di cocaina nelle sue valigie.