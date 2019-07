Creato embrione chimera uomo-scimmia

Gli scienziati hanno introdotto cellule staminali negli embrioni degli animali per far crescere nuovi organi adatti al trapianto in esseri umani. Il risultato degli esperimenti è un embrione con cellule umane che alla fine non è venuto alla luce siccome gli scienziati hanno fermato il processo.

Il team era composto dagli scienziati dell'Università Cattolica di Murcia e del Salk Institute for Biological Studies e guidato dallo spagnolo Juan Carlos Izpisua Belmonte.

"I risultati sono molto promettenti", ha detto Núñez. In questa fase gli scienziati non rivelano i dettagli degli esperimenti poiché pubblicheranno i risultati ottenuti su una rivista scientifica internazionale.

"Ora noi, scienziati dell'Università Cattolica di Murcia e del Salk Institute for Biological Research, stiamo cercando di fare progressi e continuare la ricerca non solo con cellule umane, roditori e maiali, ma anche con cellule di primati non umani", ha affermato il capo del progetto Izpisua.

Gli studi sono stati condotti in Cina e per questo vengono fortemente. In Spagna gli studi sono validi se sono correlati alle malattie fatali. "L'obiettivo finale è la creazione di un organo umano adatto al trapianto ma il percorso verso l'obiettivo stesso è quasi altrettanto interessante per gli scienziati", ha detto Núñez.

Il direttore del Centro di Medicina Rigenerativa di Barcelona Angel Raya invita a rispettare "barriere etiche" negli esperimenti con le chimere. “Cosa succede se le cellule staminali formano neuroni umani nel cervello di un animale? Avrà una coscienza? Cosa succede se le cellule stamonali si trasformano nello sperma?”, chiede la dott.ssa Raya. Tuttavia la dott.ssa Núñez afferma che gli scienziati hanno creato un meccanismo che “porterà le cellule umane all’autodistruzione se queste migrano nel cervello”.

In biologia una chimera è un organismo creato dalle cellule geneticamente eterogenee.

Nel mese di marzo i genetisti cinesi hanno clonato uno dei migliori cani poliziotti del Paese: il cane lupo di Kunming di 7 anni che si chiama Huahuangma.