Russia firma contratto con India per la fornitura di missili aeronautici

La Russia venderà all’India circa 1000 missili aeronautici di diverso tipo, riporta l’ufficio stampa del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare.

"Poco tempo fa, sono stati firmati contratti abbastanza grossi", ha detto il funzionario.

I dettagli della transazione non sono ancora stati resi noti.

In precedenza, l'aviazione indiana, citando una fonte nel governo del paese, ha riferito che Delhi e Mosca avevano stipulato un accordo sui missili guidati R-27 aria-aria per armare i caccia Su-30MKI dell'aeronautica indiana.

La cooperazione tecnico-militare tra India e Russia

L’India è un cliente e un collaboratore di lunga data in ambito militare della Russia, nonché partner nello sviluppo congiunto di diversi armamenti.

Oltre al controverso acquisto dei sistemi antiaerei russi S-400, che vedono gli Stati Uniti minacciare l’India con sanzioni, la Russia e l’India hanno sviluppato un missile da crociera navale supersonico guidato, il Brahmos.

A marzo è stata annunciata l’apertura di un impianto per la produzione di fucili d’assalto Kalashnikov in India.

Per quanto riguarda il Su-57, il caccia multiruolo a bassa visibilità sviluppato dalla Russia ha di nuovo visto un interesse da parte delle autorità indiane, in particolare per quanto riguarda un possibile sviluppo congiunto o una partecipazione indiana al progetto.

Inoltre qualche giorno fa la Russia ha proposto all’India una nuova collaborazione per la costruzione di un sottomarino innovativo a propulsione diesel-elettrica.

Infine l’India è il più grande acquirente e utilizzatore del carro armato T-90, un corazzato russo sviluppato negli anni '90. L’India ha firmato due anni fa un contratto di due miliardi di dollari per la consegna di ben 464 carri armati di questo tipo e pianifica di metterne in servizio in totale 1500.

