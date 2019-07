Israele amplia operazioni contro presunti obiettivi iraniani in Iraq

L’Iran continua a negare il diritto all'esistenza dello stato ebraico e Israele, a sua volta, incolpa Teheran per il sostegno a ciò che Tel Aviv definisce gruppi "terroristici" come Hezbollah e Hamas.

I cacciabombardieri dell'aeronautica israeliana hanno lanciato una serie di raid contro obiettivi iraniani in Iraq, che hanno attaccato due volte in dieci giorni, secondo il Times of Israel. Le forze di difesa israeliane (IDF) non hanno ancora commentato la notizia.

Le fonti affermano che un caccia israeliano F-35 il 19 luglio ha condotto una sortita contro su deposito di razzi in una base di una milizia sciita situata a nord della capitale irachena Baghdad.

Israele conduce abitualmente attacchi nel territorio siriano colpendo le spedizioni di missili iraniani destinate al gruppo terroristico libanese Hezbollah da usare contro lo stato ebraico, mentre attacchi aerei in Iraq da parte d'Israele non vengono segnalati dal bombardamento del 1981 di un reattore nucleare.

In precedenza il primo ministro Benjamin Netanyahu ha twittato all'inizio di questo mese che l'Iran si trova nel raggio di portata degli aerei da guerra israeliani.

המטוסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום במזרח התיכון - גם לאיראן ובוודאי גם לסוריה. pic.twitter.com/g2YvChFEMk — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 9, 2019

​Netanyahu ha risposto al precedente avvertimento del deputato iraniano Mojtaba Zolnour che se gli Stati Uniti avessero attaccato l'Iran, sarebbe "rimasta solo mezz'ora di vita a Israele".

Teheran rifiuta di riconoscere il diritto all'esistenza dello stato ebraico e Tel Aviv accusa l'Iran di voler stabilire una presenza militare permanente in Siria.

Le relazioni tra Israele e Iran

Le relazioni tra Israele e Iran sono peggiorate dopo l’intervento militare iraniano in Siria. Tel Aviv sostiene che Teheran stia cercando di consolidare la sua presenza in Siria ed ha condotto diversi raid aerei per distruggere gli obiettivi iraniani. L’Iran ha sempre negato ad Israele il diritto all’esistenza, e ricorre continuamente alle minacce di distruggerlo.

