Video: rivolta in carcere brasiliano, più di 50 morti

Sono almeno 57 i detenuti uccisi, 16 dei quali sono stati addirittura decapitati. La rivolta scoppiata nello stato di Parà, nel nord del Brasile è solo l’ultima di una serie che affligge il paese da anni.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine la gang locale Comando Classe A ha invaso l'ala controllata dai suoi rivali nella città di Altamira, Comando Vermelho, nello stato di Pará, decapitando 16 prigionieri e dando fuoco ai materassi uccidendo dozzine di altri per asfissia col fumo.

La causa della rivolta secondo le autorità è legata alla guerra tra gang in Amazzonia per il controllo del narcotraffico, che potrebbe essere stata anche la causa della rivolta scoppiata in una prigione di Manaus nel 2017 e una serie di uccisioni per tutto il paese.

L'incendio di parte della prigione ha impedito alle autorità penitenziarie di accedere a parti della struttura, afferma AP.

Un video è emerso online, mostrando una parte della prigione avvolta da fiamme e fumo.

​"È stato un atto mirato [...] Lo scopo era quello di dimostrare che si trattava di una liquidazione dei conti tra le due bande", ha dichiarato il direttore della prigione di stato Jarbas Vasconcelos nella dichiarazione, aggiungendo che non vi era alcuna intelligence precedente che suggeriva che un attacco avrebbe si svolgono, secondo Reuters.

La crisi della criminalità in Brasile

La popolazione carceraria del Brasile è aumentata di otto volte negli ultimi decenni a circa 750.000 detenuti. Bande della prigione originariamente formate per proteggere i detenuti e difendere condizioni migliori, ma sono arrivate a esercitare un vasto potere che va ben oltre le mura della prigione, scrive Reuters.

Human Rights Watch ha ripetutamente invitato le autorità brasiliane a difendere i prigionieri dalla violenza delle gang.

Secondo l'organizzazione, molti prigionieri in attesa di processo sono detenuti accanto a coloro che sono già stati condannati, il che è contrario ai principi dei diritti umani, mentre le dure leggi sul possesso di droga portano in carcere anche per reati minori e rendendo quindi le persone vulnerabili al reclutamento da parte di bande.