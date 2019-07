Incendi in Russia: stato di emergenza in tre regioni della Siberia - Video

In tutto il territorio del territorio di Krasnoyarsk e della regione di Irkutsk, nonché in parte in Buriazia, è stato introdotto lo stato di emergenza a causa di incendi boschivi.

"La Repubblica di Sakha (Jacuzia), il Territorio di Krasnoyarsk, l'Oblast d'Irkutsk rimangono le zone più a rischio", è stato indicato nel comunicato del Ministero delle Situazioni di Emergenz.

A causa dell’estensione dell’incendio, il Ministero ha osservato la diffusione del fumo in altre regioni della Siberia e dell'Estremo Oriente.

Come riportato in precedenza dal Primo Vice Ministro Alexander Chupriyan, gli incendi hanno interessato quasi tre milioni di ettari di taiga, i vigili del fuoco hanno registrano circa 500 incendi e la loro area è in aumento.

Non vi è alcuna minaccia per le località e le strutture economiche, ma il fumo si diffonde e la "qualità della vita" in alcuni villaggi e città si sta deteriorando, ha aggiunto.

Anche in Sardegna è scoppiato un grosso incendio lungo una statale dell'isola.