Insolito fenomeno atmosferico segnalato in Regno Unito

Secondo gli esperti, questo fenomeno si verifica ogni anno tra giugno e settembre e dura diversi giorni. Gli insetti iniziano a sciamare dopo un periodo di clima caldo e umido, volando massicciamente verso il cielo. Le giovani formiche escono dai loro nidi, rilasciano feromoni, attirando i maschi.

Dopo i giochi di accoppiamento, gli ultimi muoiono e le "regine" fecondate scendono sulla terra e creano nuovi nidi. In 15 anni hanno deposto circa 200 mila uova.

Nel 2017 il Servizio meteorologico britannico ha registrato lo stesso fenomeno, confondendolo con la pioggia. Gli esperti ritengono che il fatto che i satelliti precedenti non abbiano notato le formiche indica un aumento della sensibilità degli strumenti e non un aumento del numero di insetti. Tuttavia, anche se fossero gli artropodi a diventare di più, questo fatto dovrebbe essere vantaggioso per gli ecosistemi, poiché gli insetti sono una fonte di cibo per gli uccelli e migliorano anche la qualità del suolo.