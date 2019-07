USA rivelano i prossimi a comprare gli S-500 russi

La Cina è il principale cliente per i sistemi di difesa aerea russi a lungo raggio, sebbene abbia avuto successo nel produrre i propri sistemi di difesa aerea. L'Esercito popolare di liberazione della Cina ha attualmente un reggimento di S-400, che comprende missili ipersonici 40N6E con una gittata massima di 400 chilometri.

Da luglio 2019, la Federazione Russa ha iniziato le consegne del secondo reggimento dei sistemi missilistici antiaerei Triumf S-400 alla Repubblica popolare cinese. L'attrezzatura verrà spedita via mare su tre navi. Le unità spedite includono il posto di comando del reggimento, lanciatori e munizioni S-400, stazioni radar, apparecchiature elettroniche e ausiliarie e pezzi di ricambio.

Per quanto riguarda il sistema missilistico antiaereo S-500, la rivista americana Military Watch crede che la Cina sarà il suo principale acquirente.

Le caratteristiche degli S-500

Il nuovo sistema missilistico russo sarà in grado di rilevare obiettivi aerei nemici a una distanza di 800 chilometri e di colpirli a una distanza fino a 600 chilometri. Il sistema inoltre è in grado di agganciare e contemporaneamente annientare fino a 10 bersagli balistici in movimento con una velocità fino a 7 km al secondo e può intercettare anche armi ipersoniche. I missili del sistema di difesa contraerea S-500 possono funzionare anche fuori dall’atmosfera e sono dotati di radar ad antenna attiva.