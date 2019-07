La città d’amianto che tutti i turisti... MUOIONO dalla voglia di vedere

Si chiama Wittenoom, è considerato il luogo più contaminato dell'emisfero australe e uno dei più tossici al mondo in assoluto ma, per qualche oscura ragione, i turisti non possono proprio fare a meno di andarci a fare almeno un selfie.

Il Governo australiano non sa più cosa inventarsi per tenere alla larga turisti e curiosi che vengono da tutte le parti del Paese, e anche dall’estero, per venire a farsi selfie e pubblicare reportage sui social dalla città abbandonata, la città dei fantasmi, la Chernobyl australe, la porta per l’inferno e via dicendo a seconda della fantasia dei reporter d’assalto che incostantemente qui si presentano non sapendo cosa rischiano, o forse, attratti qui proprio per sfidare la sorte.

La città di Wittenoom si trova, anzi si trovava, nel profondo della remota regione di Pilbara nell'Australia Occidentale. Tra il 1930 e il 1966, Wittenoom ospitava circa 20.000 persone, la maggior parte delle quali lavorava nelle miniere di amianto. Oggi, è una città fantasma circondata da grandi cartelli – ‘pericolo’, ‘attenzione’, ‘non oltrepassare’ - progettati appositamente per tenere le persone il più lontano possibile. Anche se l'estrazione dell'amianto è cessata decenni fa, Wittenoom è ancora circondata da circa tre milioni di tonnellate di residui di amianto, sufficienti a rendere l'aria potenzialmente letale. Il luogo è così pericoloso che l'anno scorso il Governo australiano ha deciso di comprare le proprietà delle ultime tre persone che vivevano nella zona al fine di costringerle ad andare a vivere in luogo più sicuro. Ogni tentativo di isolare la zona è stato inutile – sono a migliaia i turisti che visitano Wittenoom ogni anno e con orgoglio postando foto delle loro imprese sui social.

Sembra divertente ma nel corso della sua storia l’amianto a Wittenoom ha fatto più di 2 mila vittime (un residente su 10) e gli esperti giurano che anche una breve visita potrebbe avere conseguenze gravissime. L'esposizione anche ad una singola fibra di amianto residuo può essere fatale e le autorità hanno fatto tutto il possibile per tenere le persone lontane dall'insediamento abbandonato. Wittenoom è stata persino tolta dalle mappe e dai cartelli stradali, staccata dalla rete elettrica, sono stati messi segnali d’allarme intorno per chilometri anche in mezzo al deserto. Niente – non esiste modo di convincere gli amanti del ‘turismo estremo’ a desistere – o fanno finta di ingnorare o minimizzano il pericolo.

"Tutti quei segnali di avvertimento non sono lì per bellezza o per essere aggiunti alla vostra collezione Instagram. Sono avvertimenti seri per la vostra salute. Non ripeterò mai abbastanza che è incredibilmente stupido andare a Wittenoom. Ci sono tanti posti migliori in Australia Occidentale da vedere in tutta sicurezza”.

Così si è recentemente espresso Ben Wyatt, Ministro australiano per gli affari e le terre aborigene.

Ma c'è qualcosa di irrestibile per molti a Wittenoom. Vengono per fare foto per le loro pagine social, cacciano trofei lasciati dal tempo e si divertono come di fronte ad un’autentica attrazione turistica. Alcuni pensano che una breve visita non possa fare nulla e che se il vento non soffia il rischio di inalare fibre di amianto sia trascurabile, altri non si preoccupano neppure del vento e si godono il senso di avventura e di sfida.

Gli ecologisti vorrebbero che il Governo intraprendesse un'operazione di pulizia a Wittenoom, per sbarazzarsi di tutti i residui di amianto, ma lo stesso Ben Wyatt ha spiegato che se anche venissero investiti miliardi nel progetto...

“...sarebbe comunque impossibili riuscire a bonificare l’intera zona. Rimarrebbe comunque pericolosissima per la salute umana. Meglio starne lontani e semplicemente dimenticarsi che quel posto esista. Ho una cosa sola da dire a tutti quelli che vorrebbero andare a Wittenoom – Non fatelo!”.

L'esposizione all'amianto può causare malattie mortali come il mesotelioma, l'asbestosi e il cancro ai polmoni. I sintomi possono verificarsi decenni dopo l'esposizione. Ma è prevedibile pensare che gli appelli del Ministro Wyatt non possano fare altro che al contrario stimolare ancora di più le fantasie degli amanti del ‘proibito’.