Russia: iniziata la produzione in serie dei caccia Su-57

Il caccia di quinta generazione Su-57 è entrato in produzione in serie, secondo una brochure dedicata all'80° anniversario del Design Bureau Sukhoi.

"Il complesso aeronautico multiruolo di quinta generazione è dotato di apparecchiature ad altissima tecnologia, bassa visibilità e un’altissima portata d’intercettazione e distruzione di obiettivi terrestri e aerei. Nel 2019, è stato lanciato in produzione in serie con un contratto a lungo termine firmato con il Ministero della Difesa per la fornitura di oltre 70 aeromobili", si afferma nella brochure.

Il Design Bureau Sukhoi, il progettista e costruttore del caccia ha annunciato che l'azienda ha "iniziato ad adempiere agli obblighi contrattuali. A seguito dell'esecuzione del contratto, il Ministero della Difesa russo riceverà il più avanzato combattente multi-generazione della quinta generazione, che migliorerà le capacità di combattimento delle forze aerospaziali domestiche".

​Il caccia Su-57

Il Su-57 (precedentemente noto come PAK FA) è un caccia russo di quinta generazione. Ha preso il volo per la prima volta nel 2010. La combinazione di elevata manovrabilità con la capacità di volare a velocità supersoniche, nonché equipaggiamenti di bordo ad altissima tecnologia e una bassa visibilità che, secondo i progettisti, garantiscono la superiorità del Su-57 rispetto ai concorrenti.

Il Ministero della Difesa alla mostra "Armiya-2019" ha firmato un contratto per l'acquisto di 76 aerei da combattimento Su-57. Il primo aereo dovrebbe essere consegnato alle forze aerospaziali russe nel 2019.

​Il 29 maggio è apparso in rete un video che mostrava il montaggio del primo esemplare di serie di Su-57. Durante un incontro con i dirigenti delle imprese russe legate alla difesa, il presidente russo Vladimir Putin aveva già annunciato che entro il 2028 è necessario effettuare un completo riarmo di tre reggimenti delle Forze aerospaziali con i Su-57.

A metà giugno, Ilya Tarasenko, direttore generale della Russian Aircraft Manufacturing Corporation MiG, ha riferito che i primi due MiG-35 sono stati consegnati all'aeronautica russa. Secondo lui, altri quattro caccia dovrebbero essere consegnati entro la fine dell'anno.