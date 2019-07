Attivista politico russo Navalny ricoverato in ospedale

L’iniziatore del Fondo per la lotta alla corruzione e attivista politico dell'opposizione Aleksej Navalny, in stato di arresto, è stato ricoverato per una reazione allergica.

I media russi riportano che, secondo le informazioni ricevute dalla clinica ospedaliera V. Vinogradov, il politico è in condizioni di salute soddisfacenti. “Ad oggi le condizioni sono soddisfacenti. Nel reparto malattie interne”, hanno detto al telefono.

All’ingresso dell’istituto medico ai visitatori è stato detto che oggi saranno permesse visite a Navalny secondo il regolamento prestabilito. La dott.ssa Anastasija Vasileva, specialista in oftamologia che ha curato Navalny dopo un’ustione alla superficie dell’occhio nel 2017, oggi potrà essere ammessa per una visita al politico, secondo quanto comunicatole dalla moglie Julija.

La sera del 28 luglio il dott. Eldar Kazakhmedov, medico del reparto di medicina generale dell’ospedale municipale numero 64, ha dichiarato ai media che al politico è stata diagnosticata un’orticaria. Il medico non ha potuto specificare cosa la abbia causata. Secondo il Dott. Kazakhmedov, Navalny è stato visitato anche da una dei più importanti specialisti in immunologia e allergologia di Mosca, che ha diagnosticato “una dermatite da contatto nella zona facciale e un angioedema nella zona paraorbitale”. La dott. Vasilieva ha aggiunto che l’oppositore politico non è mai stato affetto da allergie e il suo stato è il “risultato dell’effetto nocivo di sostanze chimiche non identificate”.

Navalny è stato ricoverato in ospedale la mattina del 28 luglio. A chiamare il pronto soccorso è stato un dipendente del penitenziario dove il politico era stato portato il 24 luglio. L’arresto prevede una reclusione di 30 giorni con l’accusa di aver esortato la popolazione a partecipare a una manifestazione non autorizzata dalle autorità a sostegno dei candidati indipendenti per le elezioni alla Duma municipale di Mosca, cui era stata negata la partecipazione alle elezioni.