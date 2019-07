USA e Italia effettueranno un volo di osservazione sulla Russia

"Nell'ambito dell'attuazione del Trattato internazionale sui cieli aperti, gli Stati Uniti e l'Italia effettueranno un volo di osservazione congiunto sul territorio della Russia sul piano di osservazione statunitense OC-135B dall’aeroporto di Kubinka (Regione di Mosca)", ha dichiarato il capo a interim del centro nazionale di riduzione del rischio nucleare del Ministero della Difesa russo, Ruslan Shishin.

Durante il volo gli specialisti russi a bordo dell’aereo di ricognizione monitoreranno la conformità delle forze armate statunitensi e italiane con i parametri di volo concordati e l'uso di apparecchiature di sorveglianza.

Il volo di ricognizione dei russi in Italia

Nel periodo dal 15 al 19 luglio la Federazione Russa ha effettuato un volo di osservazione con un Antonov-30B sul territorio italiano, risulta dal sito dell’Aeronautica militare italiana. Il volo è stato condotto a partire dall’aeroporto di Ciampino con un team d'ispettori italiani a monitorare le attività dei militari russi. La distanza massima del volo in questo caso è stata di 2015km.

Il trattato sui Cieli Aperti

Il trattato sui Cieli aperti è stato firmato dai membri dell'OSCE nel 1992 ed è diventato una delle misure per rafforzare la fiducia in Europa dopo la guerra fredda. Secondo il documento, gli stati possono effettuare voli di ricognizione sul territorio degli altri paesi partecipanti e raccogliere informazioni sulle loro truppe. Il trattato è entrato in vigore nel 2002, comprende la maggior parte dei paesi della NATO, Russia, Bielorussia, Ucraina, Georgia, Bosnia-Erzegovina e le neutre Svezia e Finlandia.

