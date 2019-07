Misterioso calamaro sinuoso con coda insolita catturato per la prima volta in video

Gli scienziati del vascello di esplorazione Nautilus hanno pubblicato un video sul loro canale YouTube che mostra il loro incontro, unico, con un calamaro mangoldae Asperoteuthis, avvenuto durante una spedizione subacquea.

La meraviglia tentacolata ha messo in scena uno spettacolo per i ricercatori stupiti, prima gonfiando la sua coda traslucida di colore giallo, che per uno dei ricercatori ricorda una penna marina, mentre altri non sono riusciti a capire se anche la coda fosse parte del corpo del calamaro. Poi improvvisamente la bizzarra coda del cefalopode si è allungata e ha cambiato colore in rosso, lasciando la squadra assolutamente sbalordita. Alla fine, l'animale si è stancato della compagnia e se n'è andato, lanciandosi dietro una nuvola di inchiostro.

Nella descrizione del video, il team sostiene che la coda probabilmente serve al calamaro come mezzo per imitare altri animali, qualcosa che potrebbe essere importante per la sua sopravvivenza nelle acque profonde e scure dell'oceano.