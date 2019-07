Corea del Nord continua ad espandere il suo arsenale nucleare - esperti

Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un stanno negoziando, la Corea del Nord sembra continuare a espandere il suo arsenale nucleare, scrive il Wall Street Journal. Nonostante la "diplomazia dei vertici" condotta dal capo della Casa Bianca, gli esperti di sicurezza affermano che le immagini satellitari recentemente ricevute indicano che la continua attività di Pyongyang nelle sue principali strutture nucleari.

Nell'ultimo anno, ci sono state strette di mano, complimenti e servizi fotografici a Singapore, ad Hanoi e persino nella zona demilitarizzata che separa la Corea del Nord e del Sud. Gli sforzi diplomatici di Donald Trump hanno suscitato speranze nel mondo che la Corea del Nord possa essere pronta a cedere il suo arsenale nucleare.

Ma gli analisti, dopo aver studiato le immagini satellitari, hanno disegnato un quadro completamente diverso. Secondo loro, gli scienziati nordcoreani hanno aumentato la produzione di missili a lungo raggio e di materiali fissili utilizzati nelle armi nucleari.

Nelle strutture chiave della Corea del Nord, come il centro nucleare di Yongbyon, ci sono sempre molte persone, nonché si osserva lo spostamento di container, materiali e attrezzature. Tutto ciò chiarisce che Pyongyang continua a produrre materiali fissili e missili balistici intercontinentali, scrive il giornale con riferimento agli analisti.

Siegfried Hecker, uno scienziato nucleare dell'Università di Stanford, che ha visitato le strutture nucleari della Corea del Nord, stima che Pyongyang sia in grado di produrre 6-7 bombe nucleari all'anno. In generale, secondo vari analisti, la Corea del Nord al momento può avere dalle 20 alle 60 bombe nel suo arsenale.

Gli incontri di Trump con Kim Jong-un

Allo stesso tempo, Donald Trump sta cercando di minimizzare l'importanza delle prove raccolte dagli esperti di sicurezza. Quindi, in una recente intervista, ha affermato che Kim Jong-un ha promesso di non dedicarsi nella produzione di armi nucleari. Nel frattempo, Pyongyang rimane ancora in silenzio sullo stato dei loro programmi nucleari e missilistici.