A San Pietroburgo si è tenuta una Parata della Marina militare russa - Video

La principale parata navale ha visto la partecipazione del presidente Vladimir Putin. Durante il suo discorso, il capo dello stato ha sottolineato che la Russia costruirà una flotta unica nelle sue capacità per un forte stato sovrano.

Allo stesso tempo, ha osservato Putin, la Marina tra le forze militari statali è sempre la prima a utilizzare le ultime tecnologie, sviluppa soluzioni promettenti, garantisce la sicurezza del Paese e dei suoi interessi nazionali ed è in grado di "dare una adeguata risposta a qualsiasi aggressore".

Il presidente ha affermato che quest'anno la marina riceverà 15 nuove navi. Allo stesso tempo vengono aggiornati l'aviazione navale, le truppe costiere e l'infrastruttura delle basi navali. Inoltre la pratica dei viaggi intorno al mondo è stata ripristinata.

Il leader russo ha anche notato l'eroismo e la professionalità dei marinai e ha ringraziato il personale della flotta.

"La Patria ha sempre ricordato e ricorderà le gesta dei marinai russi. <...> Faccio appello a tutti gli equipaggi, a tutto il personale della Marina russa: grazie a marinai e sottufficiali, ufficiali e ammiragli per il costante allineamento delle nostre eroiche tradizioni e le basi dei marinai, per la coesione e la resistenza, per il solido carattere marittimo, per il coraggio, l’audacia e intrepidezza".

La parata militare navale a San Pietroburgo © Sputnik . Aleksey Danichev

La parata militare navale a San Pietroburgo © Sputnik . Aleksey Danichev

I numeri della parata

Durante la parte principale della sfilata, 43 navi e imbarcazioni hanno attraversato la Neva. Successivamente, aerei ed elicotteri dell'aviazione navale hanno sorvolato la Piazza del Senato: più di 40 caccia, petroliere, navi radar e sottomarini da formazioni e unità militari delle flotte aerospaziali, del Baltico, del Nord, del Mar Nero e del Pacifico hanno sfilato.

Quest'anno hanno partecipato alle celebrazioni 26 delegazioni militari straniere. Così, la fregata Tarkash, costruita nello stabilimento di Yantar a Kaliningrad, è arrivata dall'India alla parata di Kronstadt, e il cacciatorpediniere cinese di Xi An è giunto dalla Cina. Inoltre, il comandante della Marina iraniana, il contrammiraglio Hossein Khanad, è arrivato nella capitale settentrionale alla vigilia di una visita di tre giorni.