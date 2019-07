Ecco perché quando beviamo troppo perdiamo coscienza

Gli utenti della rete hanno spesso citato stress, feste, risultati di lavoro e vittorie sportive come motivi per ubriacarsi.

"Voglio ubriacarmi per dimenticare tutto in questo anno terribile", gli esperti citano ad esempio il post di uno degli utenti.

I ricercatori osservano che molti, desiderosi di dimenticare se stessi o di celebrare un successo su larga scala, non riescono a regolarsi e la mattina successiva dimenticano come si è conclusa la serata.

Inoltre, gli scienziati hanno confutato l'ipotesi che l'alcol in piccole quantità non rappresenti una minaccia per la salute.

In precedenza, i neurobiologi della University of Sussex in Gran Bretagna hanno rivelato la dose di vino o birra che fa male ed è più bassa di quanto si creda.

Altri studi hanno evidenziato che una dose moderata di vino ha un'influenza positiva sulle capacità cognitive negli anziani.