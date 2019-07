La dieta mediterranea previene il diabete in gravidanza

Non solo la dieta mediterranea è una delle più amate per la sua bontà, ma grazie ai valori nutrizionali dei suoi componenti aiuta a prevenire problemi di salute gravi come il diabete.

Le future mamme che seguono la dieta mediterranea devono più raramente affrontare il rischio di diabete mellito gestazionale, come dimostra uno studio inglese. La dieta mediterranea è ricca di grassi saturi, ha un basso contenuto di zuccheri e di carne trasformata. Inoltre grazie a questa dieta le donne possono difendersi da un aumento di peso eccessivo in gravidanza. Le donne fedeli alla dieta mediterranea consumano più olio di oliva e frutta secca, che permettono di ridurre il gonfiore e di sentirsi in generale più felici.

Dei ricercatori inglesi hanno osservato 1252 donne durante la gravidanza e il parto. Tutte le donne erano esposte al rischio di sviluppare disfunzioni del metabolismo, tra cui obesità e ipertonia. Le future mamme sono state divise in due gruppi: il primo seguiva le tradizionali raccomandazioni alimentari per donne incinte, mentre il secondo consumava alimenti della dieta mediterranea, tra cui frutta a guscio di diverso tipo e olio di oliva.

È risultato che il diabete gestazionale tra le donne del secondo gruppo si è presentato nel 35% dei casi in meno. Il diabete gestazionale è legato a un aumento del livello di zuccheri nel sangue durante la gravidanza e aumenta la probabilità che insorga il diabete di secondo tipo in futuro, oltre ad altri problemi come il parto prematuro.