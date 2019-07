Media: l'Iran lancia missili balistici per la difesa

Il lancio di un missile balistico da parte iraniana era di natura difensiva e non era diretto contro altri stati. Lo ha detto sabato l'agenzia Fars, citando una fonte militare.

Secondo la fonte, lo scopo del lancio di un missile balistico era solo quello di elaborare una risposta ai possibili tentativi da parte di stati stranieri di violare la sovranità territoriale dell'Iran. La Repubblica islamica dell'Iran, ha indicato la fonte militare, non è tenuta ad ottenere l'autorizzazione da alcun paese del mondo per aumentare le sue capacità di difesa e considera il diritto alla difesa come parte della propria sovranità.

In precedenza, Fox News TV ha riferito che l'Iran nella notte del 25 luglio ha condotto test su un missile balistico a medio raggio. Secondo il canale televisivo, il razzo Shahab-3 è stato lanciato nella parte meridionale dell'Iran e ha volato per circa 960 km a nord per poi cadere nel deserto vicino a Teheran.

La situazione intorno all'Iran

La situazione intorno all'Iran si è aggravata dopo che delle esplosioni si sono verificate su due petroliere il 13 giugno nel Golfo dell'Oman. Gli Stati Uniti hanno accusato dell'incidente l’Iran, sostenuti dal Regno Unito e dall'Arabia Saudita. Teheran ha negato queste accuse.

Il 20 giugno, le forze iraniane hanno abbattuto un aereo da ricognizione senza pilota della Marina americana RQ-4, dopo di che gli Stati Uniti, secondo il presidente Donald Trump, hanno preparato un'operazione militare, che prevedeva di colpire tre obiettivi in ​​Iran.

Secondo le informazioni fornite dal leader americano, 10 minuti prima dell'inizio di questa operazione, ha dato l'ordine di non condurlo, considerandola sproporzionata alle azioni di Teheran.