Putin visita il luogo in cui un sottomarino è affondato ai tempi della guerra - Video

Il presidente russo Vladimir Putin a bordo di un batiscafo è sceso sul fondo del Baltico per visitare il luogo in cui il sottomarino Shch-308 Salmon è affondato durante la seconda guerra mondiale.

Come suggerito dal protocollo della cerimonia, Putin, all’interno del batscafo "C-Explorer 3.11", prima di immergersi, si avvicina al sottomarino e partecipa all'installazione di una lapide commemorativa con i nomi del comandante e dei membri dell'equipaggio sullo scafo della nave.

Prima dell'inizio dell'immersione, Konstantin Bogdanov, il capo della spedizione, ha raccontato a Putin, al ministro della Difesa Sergei Shoigu e al comandante in capo della marina Nikolai Evmenov della lotta dei sottomarini sovietici contro gli invasori nazisti nel Mar Baltico e in particolare il destino degli U-308. A Putin è stata anche mostrata una mappa del Mar Baltico con i luoghi in cui sono affondati gli altri sottomarini U-308, nonché un diagramma della posizione e dello stato attuali dell'U-308.

Video | Il presidente russo Vladimir Putin a bordo di un batiscafo è sceso sul fondo del Baltico per visitare il luogo in cui il sottomarino Shch-308 Salmon è affondato durante la seconda guerra mondiale. pic.twitter.com/2rcrsH18o3 — Sputnik Italia (@sputnik_italia) July 27, 2019

La reazione del presidente

"Direi che le impressioni sono brillanti", ha detto ai giornalisti quando è uscito dal batiscafo.

"Non è la prima volta che mi vado sott'acqua", ha ricordato il capo dello stato.

Putin ha detto di non aver controllato il batiscafo durante l'immersione. Secondo il capo dello stato, all'inizio, durante la discesa del veicolo, una nuvola di fango salì dal fondo, ma in seguito si disperse, il che consentì di ispezionare il sottomarino da tutti i lati.

Il presidente spiega perché scende sotto l'acqua e vola in cielo

Il presidente ha anche affermato che scende sotto l'acqua e vola in cielo per comprendere meglio il prezzo del lavoro dei russi che lavorano in tali condizioni.

"Lo faccio perché la nostra gente lavora ovunque - nell'aria, sott'acqua e sotto terra. E penso che devo andare dove lavorano i nostri cittadini e specialisti russi, per vedere come lo fanno al fine di comprendere meglio il prezzo a cui molte di queste persone dedicano la propria vita", ha detto il presidente.

"Ci sono molti problemi sul terreno", ha aggiunto. "Per averne di meno, è necessario alzarsi sia in altezza che scendere sotto l'acqua".

Il sottomarino Shch-308 "Salmon"

Il sottomarino Shch-308 "Salmon" fu varato nell'aprile 1933; due anni e mezzo dopo fu incorporato nella flotta del Baltico.

Durante la spedizione "Prua verso le navi della Grande Vittoria", a maggio dell'anno scorso, durante la scansione del fondale marino con un sonar a nord dell'isola di Bolshoy Tyuters, è stato scoperto un sottomarino, di dimensioni simili ai sottomarini sovietici di tipo "Y". Dopo la sua identificazione, fu stabilito che lo Shch-308 affondò tra il 24 e il 26 ottobre 1942 a causa dell'esplosione di una mina tedesca sul campo minato di Seeigel. Sulla nave c'erano 40 membri dell'equipaggio, incluso il comandante della nave, il Capitano Lev Kostylev.

Il presidente russo Vladimir Putin a bordo di un batiscafo è sceso sul fondo del Baltico per visitare il luogo in cui il sottomarino Shch-308 Salmon è affondato durante la seconda guerra mondiale © Sputnik . Sergey Guneyev

Il presidente russo Vladimir Putin a bordo di un batiscafo è sceso sul fondo del Baltico per visitare il luogo in cui il sottomarino Shch-308 Salmon è affondato durante la seconda guerra mondiale © Sputnik . Aleksey Nikolsky

Il presidente russo Vladimir Putin a bordo di un batiscafo è sceso sul fondo del Baltico per visitare il luogo in cui il sottomarino Shch-308 Salmon è affondato durante la seconda guerra mondiale © Sputnik . Aleksey Nikolsky

Il presidente russo Vladimir Putin a bordo di un batiscafo è sceso sul fondo del Baltico per visitare il luogo in cui il sottomarino Shch-308 Salmon è affondato durante la seconda guerra mondiale © Sputnik . Sergey Guneyev

Il presidente russo Vladimir Putin a bordo di un batiscafo è sceso sul fondo del Baltico per visitare il luogo in cui il sottomarino Shch-308 Salmon è affondato durante la seconda guerra mondiale © Sputnik . Aleksey Nikolsky 1 / 5 © Sputnik . Sergey Guneyev Il presidente russo Vladimir Putin a bordo di un batiscafo è sceso sul fondo del Baltico per visitare il luogo in cui il sottomarino Shch-308 Salmon è affondato durante la seconda guerra mondiale

In totale, i partecipanti al progetto di ricerca subacquea "Prua verso le navi della Grande Vittoria", iniziato nel 2005, e dal 2009 con status internazionale, hanno trovato i luoghi di morte di 17 sottomarini e più di 20 navi di varie classi delle due guerre mondiali, in Russia, Bulgaria, Estonia, Finlandia.

Dal 2012 il team del progetto si è concentrato sulla ricerca di sottomarini sovietici affondati nel Golfo di Finlandia. Durante questo periodo, hanno trovato e identificato 15 sottomarini, incluso lo Shch-308, continuando attualmente la ricerca di altri quattro sottomarini.

Le visite del presidente

All'inizio di aprile, Putin ha visitato il Museo della Vittoria sulla collina Poklonnaya a Mosca, dove ha fatto conoscenza con i progetti di Vakhty pamyati. Gli fu riferito anche del progetto di ricerca dei sottomarini sovietici affondati durante la guerra nel Golfo di Finlandia. Quindi il presidente è stato invitato a prendere parte alla cerimonia di perpetuazione dell'abilità militare degli equipaggi dei sottomarini trovati, che gli autori del progetto hanno pianificato di tenere al termine di tutti gli eventi di ricerca. Il capo dello stato ha promesso che avrebbe provato a prendere parte a questo evento.

Putin è già stato sull'isola di Gogland sei anni fa - a luglio 2013. Quindi il presidente ha fatto la conoscenza dei progetti attuati nel Mar Baltico nell'ambito del programma di ricerca in acque profonde della Società geografica russa, ha visitato il campo archeologico degli studenti sul campo della Società geografica russa e ha parlato con i membri della spedizione "Gogland-2013". Fu durante quella visita all'isola che Putin fece un’immersione nel luogo in cui affondò la fregata Oleg della flotta baltica nel 1869.

La cerimonia della perpetuazione del valore militare degli equipaggi dei sottomarini sovietici si è svolta alla vigilia della celebrazione del Giorno della Marina russa, che quest'anno cade il 28 luglio.