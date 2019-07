L'ampio girovita per le donne aumenta il rischio di morte prematura

Gli specialisti dell'Università dell'Iowa per 20 anni hanno monitorato la salute di oltre 157 mila donne di mezza età. È stato tenuto conto delle variazioni degli indicatori del volume della vita e dell'indice di massa corporea (BMI), che è calcolato dalla formula: peso corporeo in chilogrammi diviso per il quadrato dell'altezza di una persona in metri. Si ritiene che da 18,5 a 25 unità sia un peso normale, da 25 a 30 - sovrappeso, superiore a 30 – obesità.

Tuttavia, secondo gli scienziati, l'indice di massa corporea non tiene conto della posizione del grasso corporeo. Vale a dire, è importante identificare la probabilità che una persona sviluppi malattie cardiache e vascolari, nonché il cancro.

Gli studi hanno dimostrato che nelle donne con un indice di massa corporea normale, ma con una circonferenza della vita superiore a 88,9 cm, il rischio di morte precoce per cancro e malattie cardiovascolari è aumentato del 31% rispetto a quelli che avevano un peso normale e una copertura della vita inferiore a 89 cm. Cioè le donne con un eccesso di grasso addominale hanno lo stesso rischio di morte prematura dei pazienti con un indice di massa corporea elevato.

In precedenza, i medici dell'American Diabetes Association hanno affermato che l'inclusione nella dieta dei grassi monoinsaturi e polinsaturi aiuta a far fronte ai depositi di grasso in eccesso nella cavità addominale. Oltre allo sforzo fisico e alla dieta, hanno raccomandato l'uso di olio di semi di girasole, di oliva e di colza per cucinare. Allo stesso tempo, bisognerebbe astenersi dagli oli di cocco e palma.