Sottomarino nucleare USA ormeggia in Corea del Sud dopo test missilistici di Pyongyang

In risposta al lancio, il presidente Trump ha dichiarato che i test non lo hanno disturbato, poiché hanno coinvolto solo missili a corto raggio.

Un sottomarino nucleare della Marina degli Stati Uniti, l'USS Oklahoma City, è entrato nel porto della città sud-coreana di Busan poco dopo che la Corea del Nord ha lanciato due missili a corto raggio durante dei test. Questo tipo di sottomarino trasporta mine ed è dotato di quasi 25 tubi lanciasiluri.

Pyongyang ha lanciato due missili balistici a corto raggio che sono caduti nel Mar del Giappone giovedì da un'area vicino alla città costiera orientale di Wonsan. Lo stato maggiore della Corea del Sud ha riferito in seguito che i missili hanno coperto una distanza di circa 267 miglia a un'altitudine di 31 miglia prima di cadere in mare. Venerdì i media statali nordcoreani hanno riferito che i lanci sono stati condotti nell’ambito di test di una nuova arma tattica guidata e sono stati osservati da Kim Jong-un in persona.

Lo stesso Kim in seguito ha dichiarato in un comunicato che i lanci sono un "solenne avvertimento" per la Corea del Sud contro lo schieramento delle sue forze armate prima delle esercitazioni programmate tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Pyongyang ha ripetutamente messo in guardia Seoul sul fatto che considera tali esercitazioni militari come preparazione alla guerra contro la Corea del Nord.

Nonostante la dichiarazione, Washington e Seoul dovrebbero procedere con le esercitazioni congiunte previste. Il presidente Trump, a sua volta, ha minimizzato le preoccupazioni relative all'ultimo lancio, affermando che non era interessato alla cosa in quanto i missili coinvolti nei test erano a corto raggio.

L’incontro improvvisato fra Trump e Kim

Sia il lancio dei missili che l'arrivo del sottomarino nucleare americano nella Corea del Sud arrivano meno di un mese dopo che Kim Jong-un e Donald Trump hanno tenuto un incontro nella zona demilitarizzata, dove si sono detti di voler rinvigorire i negoziati sulla denuclearizzazione impegnandosi in contatti a livello lavorativo.

