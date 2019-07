Tennista russa Kuznetsova si ritira dal Citi Open negli Usa a causa problema con il visto

Svetlana Kuznetsova tramite un post su Instagram ha communicato che a causa di problemi con il rilascio del visto americano non sarà possibile per lei partecipare al torneo Citi Open di Washington. Successivamente, il dipartimento di stato degli Stati Uniti si è rifiutato di spiegare o commentare allo Sputnik, spiegando che in conformità con le leggi statunitensi le informazioni sui visti sono confidenziali.

"È difficile dire quale sia il motivo. E’ la prima volta che mi capita una situazione del genere”, ha spiegato Kuznetsova a Sputnik. “Facevo sempre la domanda per il visto a Mosca e non ci sono mai stati alcuni problemi. Ho partecipato a tornei negli Stati Uniti da quando avevo 16 anni. Non voglio dare alcuna interpretazione a questo. Credo che la politica stia fuori dallo sport”, ha aggiunto la tennista.

Kuznetsova ha anche affermato di aver fatto domanda alla Women's Tennis Association (WTA), e la United States Tennis Association (USTA) ha fatto domanda al consolato, ma ha ricevuto la stessa risposta: “Il caso si sta esaminando”.

Alla domanda cosa potrebbe aiutarla in questo caso, Kuznetsova ha risposto: “Ho raggiunto il punto in cui non mi creo nessuna illusione, nonostante dopo la mia pubblicazione di oggi il consolato abbia scritto: "Porti il passaporto". Tuttavia, non so come andrà a finire”.

Svetlana Kuznetsova è l’attuale detentrice del titolo. Nella finale del torneo Citi Open ha battuto la croata Donna Vekic. La prossima edizione del torneo si terrà dal 29 luglio al 4 agosto.