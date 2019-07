Questione non solo di aerei: Cosa sta succedendo in Bulgaria?

L'analista politico serbo Dusan Prorokovic ritiene che il feroce dibattito pubblico scoppiato in Bulgaria sull'acquisto degli aerei non indica solo che è un peccato spendere tanto per dei velivoli, ma che la causa sia l'asimmetria delle relazioni tra la NATO e i suoi "piccoli partner".

Martedì 23 luglio, il presidente bulgaro Rumen Radev ha posto il veto alla ratifica del contratto per l'acquisto da parte di Sofia di otto nuovi caccia americani F-16 per un importo di $ 1,26 miliardi. Il contratto prevede anche la manutenzione delle macchine e la consegna delle attrezzature e delle armi necessarie, compresi i missili aria-aria.

Radev, prima dell'inizio della sua carriera politica, era un pilota militare, ha osservato che le accese controversie su questo contratto testimoniano l'insufficiente approvazione di questo passo da parte della popolazione bulgara, che non vi era alcun accordo pubblico su questo tema.

Messaggio politico

L'analista politico serbo e del Center for Strategic Initiatives Dusan Prorokovic ritiene che questo veto sia di eccezionale importanza politica, poiché si tratta del primo serio tentativo del presidente bulgaro di resistere alla decisione del governo. Per quanto riguarda il significato giuridico della sua decisione, il veto di Radev non sarà in grado di fermare Sofia:

"Il parlamento bulgaro può votare nuovamente su questo tema (la votazione si svolgerà domani, 26 luglio, ndr), e se questo voto deciderà l’acquisto degli aerei americani, il presidente non sarà in grado di porre il veto una seconda volta: accordo sarà firmato e applicato. Cioè, in un contesto politico, questo è un veto importante, ma da un punto di vista legale formale, credo che la Bulgaria comprerà ancora i caccia americani".

L'interlocutore di Sputnik è convinto che, tuttavia, la dichiarazione di Radev sull'indipendenza della sua posizione influenzerà la scena politica del paese e il vettore del suo sviluppo politico.

"Posso presumere che il pubblico bulgaro resista attivamente a questo accordo, soprattutto perché vediamo resistenza non solo dai partiti di destra, ma anche dal partito socialista bulgaro, che è la seconda forza politica più grande del paese. Pertanto, Radev non vuole andare contro l'opinione pubblica e le proteste quotidiane dell'opposizione. Cioè, non è solo sulle cose tecniche che, come ex pilota, ha indicato come carenze di questo accordo, ma anche sul crescente malcontento nelle sfere politiche e sociali", osserva Prorokovich.

Beneficio reciproco

Presume che a breve termine, il veto di Radev non porterà all'abbandono degli F-16, ma a lungo termine, la sua posizione può essere il primo passo verso l'insoddisfazione della società non solo con il proprio governo, ma anche con l'Unione Europea e la NATO:

"I bulgari non hanno notato alcun grande vantaggio della loro appartenenza all'UE, per non parlare dei bonus derivanti dall'adesione alla NATO, che hanno comportato costi fissi, che non sono stati accompagnati dall'Alleanza da alcuna promessa fatta a Sofia nei primi anni 2000 (la Bulgaria ha aderito alla NATO in 2004, ndr).

Secondo l’esperto serbo, non bisogna dimenticare che i paesi membri della NATO rimangono il mercato principale per le armi americane e per gli Stati Uniti ogni contratto importante è estremamente importante.

“Il destino del settore della difesa degli Stati Uniti, in larga misura, dipende da tali transazioni. Pertanto, gli americani non possono semplicemente ignorare il comportamento del presidente bulgaro. La Bulgaria è importante per loro: ci sono quattro basi militari statunitensi che funzionano come unità extraterritoriali. La Bulgaria è anche importante a causa del controllo sul Mar Nero, a causa di eventuali attacchi anti-russi, mirati principalmente alla Crimea. È anche importante a causa del mantenimento della comunicazione strategica tra gli Stati Uniti e la Georgia”, spiega Prorokovich.

Fattore turco

Tra le altre cose, secondo l'interlocutore di Sputnik, la Bulgaria sta diventando sempre più interessante per l'America a causa del corso di Erdogan, poiché la Turchia sfugge al controllo degli Stati Uniti e se Washington decide di prendere alcuni provvedimenti contro Ankara, sarà più conveniente prenderli dal territorio dei vicini della Turchia.

L’esperto serbo ritiene che tutti questi fattori dovrebbero portare al fatto che Washington punirà in qualche modo Radev per questo veto con sanzioni personali o un tentativo di discredito politico.

"Non è un segreto che i paesi occidentali, prima di tutto, gli Stati Uniti non siano soddisfatti del fatto che Radev sia stato eletto presidente della Bulgaria. In generale perché è stato definito una persona solidale con la Russia. Quindi le forze occidentali non lo avevano supportato troppo. E dopo questo veto, ci si dovrebbe aspettare che l'atteggiamento dell'America nei confronti del presidente Radev si deteriorerà in modo significativo", conclude Prorokovich.

Il presidente bulgaro ha posto il veto alla legge sulla ratifica dei contratti per l'acquisto di F-16 e le armi e le attrezzature necessarie, riferisce Bulgarian National Radio (BNR) con riferimento al servizio stampa presidenziale.

Secondo il capo dello stato, le controversie causate dal voto sull'accordo in parlamento della scorsa settimana hanno mostrato che non vi era alcun accordo pubblico sulla questione dell'acquisizione di nuovi combattenti.

"Vincolarsi agli impegni senza accordo nazionale e la convinzione che i termini del contratto sono accettabili per entrambe le parti sono di grande preoccupazione", ha affermato Radev.

In precedenza, il presidente aveva ripetutamente espresso l'opinione che il desiderio del governo di raggiungere un prezzo accettabile per se stesso avrebbe portato a una significativa riduzione della capacità di combattimento degli aerei. Secondo lui, il rifiuto anche di una piccola parte del pacchetto può portare al fatto che il combattente non decolla affatto.

"Se non c'è nemmeno una piccola parte di questo pacchetto necessario, le capacità del velivolo sono notevolmente ridotte e potrebbe anche non decollare", ha detto il presidente la scorsa settimana dopo aver votato in parlamento.

In precedenza, l'edizione bulgara Epicenter ha pubblicato una foto del protocollo dei colloqui di maggio tra Bulgaria e Stati Uniti, in cui la parte bulgara abbandona completamente il sistema aria-terra e riduce anche il numero di piloti che saranno addestrati sugli F-16. Secondo il segretario capo del presidente, Dimitar Stoyanov, la Bulgaria ha ridotto le armi di un aereo eccezionalmente buono alle capacità di trasporto aereo dell'inizio del XX secolo.

La scorsa settimana il Parlamento ha approvato l'acquisto di otto F-16. Il costo del velivolo sarà di 1,256 miliardi di dollari, saranno consegnati entro il 2023.