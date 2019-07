Rom, oltre 400 milioni di euro per l'integrazione hanno dato risultati zero - Vicepremier Bulgaria

I quasi 420 milioni di euro stanziati nel corso di dieci anni per l'integrazione della popolazione rom, non hanno avuto alcun effetto, ha dichiarato il vice primo ministro per l'ordine pubblico e la sicurezza e ministro della difesa bulgaro Krasimir Karakachanov. Lo riporta l'agenzia Novini.

La dichiarazione è stata rilasciata durante una riunione del Consiglio nazionale per la cooperazione nella sfera delle questioni etniche e di integrazione, durante la quale Karakachanov ha presentato il suo concetto di modifiche alle politiche sull'integrazione dell’etnia zingara, che è stato chiamato il concetto contro gli zingari.

"La dimensione totale è di oltre 815 milioni di lev (circa 400 milioni di euro, ndr) e l'effetto, come vediamo, è zero", ha detto Karakachanov.

Secondo il vice premier, in tutti questi anni, è chiaro che l'integrazione non funziona, ma "sta accadendo il contrario".

“La povertà, le manifestazioni criminali e la scarsa frequenza scolastica tra questa parte della popolazione è in aumento. Nel 2018 sono stati registrati 251 attacchi contro agenti di polizia, di cui il 90% è commesso dalla popolazione che vive nei ghetti zingari", ha detto.

Anche il tasso di natalità incontrollato tra la popolazione di origine rom provoca allarme, secondo il vice premier.

“Ci sono sempre più casi in cui i bambini danno alla luce bambini. E solo pochi giorni fa, c'era la notizia di una donna di 39 anni che ha dato alla luce 13 bambini, di cui otto sono stati tenuti in stato di cura. I casi di parto per motivi di assistenza sociale si stanno diffondendo”, ha aggiunto Karakachanov.

“L'obiettivo dell'intera filosofia di questa cosiddetta integrazione era di abituare la maggior parte della nostra popolazione a ciò che stava accadendo e di non abituare questa parte della popolazione all'osservanza delle norme sociali, della moralità e leggi", ha concluso il vice premier.

Le parole di Karakachanov sono state fortemente disapprovate da varie organizzazioni non governative. Un rappresentante della Fondazione Gulchay, Maria Staimenova, ha indicato che il denaro stanziato per l'integrazione viene di fatto spesso inviato nelle tasche dei funzionari.

"Il denaro speso per i rom non è nelle tasche dei rom, ma da ministri e ministeri", ha detto, aggiungendo che molti rom frequentano le scuole, ma continuano a rimanere analfabeti.

Il programma per l'integrazione

Per la prima volta Karakachanov ha presentato il suo concept a febbraio. Tra le misure per ridurre la criminalità e migliorare l'alfabetizzazione tra i rom, propone anche misure per controllare il tasso di natalità tra questa parte della popolazione, che includono misure volontarie per prevenire un'ulteriore gravidanza tra gli abitanti della Bulgaria (in particolare, secondo Karakachanov, Rom), che danno i loro figli alle cure del paese. L'organizzazione Rom "Amalipe" ha definito discriminatoria questa proposta.

I Rom sono il terzo gruppo etnico più grande in Bulgaria e costituiscono il 5% della popolazione.

In precedenza, l'eurodeputato bulgaro Angel Jambazka, che ha anche spesso sollevato la questione degli zingari, ha molto apprezzato l'iniziativa del vice primo ministro italiano Matteo Salvini di abolire tutti i campi nel cui territorio vivono illegalmente gli zingari.

"Questo è il modo di farlo", ha scritto Jambazki sul suo Facebook.