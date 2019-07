Video: razzo SpaceX prende fuoco e non decolla

L’incidente ha avuto luogo al poligono di Boca Chica Beach il 24 luglio. Protagonista il razzo Starhopper, un veicolo di lancio super-pesante destinato a portare in orbita carichi utili di un peso fino a 100 tonnellate per poi ritornare sulla Terra. Il progetto dura da diversi anni ed è realizzato dall’azienda SpaceX allo scopo di effettuare voli su Marte e sulla Luna. I primi test si sono tenuti ad aprile di quest’anno e sono stati brillantemente superati. Anche allora Starhopper non si è sollevato da terra, ma quella volta il decollo non era previsto.

Questa volta il problema è stato causato dall’eccessiva quantità di carburante introdotta erroneamente in uno dei motori. Ne è risultata una pittoresca lingua di fuoco, che è stata catturata dal video. I danni al veicolo sarebbero di poco valore.