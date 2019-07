Centrali nucleari spente per il caldo estremo in Francia e Germania

I dati dell’operatore di energia elettrica francese RTE parlano chiaro: la produzione di energia nucleare in Francia è diminuita di 5.2 gigawatt, pari all’8% del totale. Infatti per le 08.40 UTC di giovedì le emissioni di elettricità di sei reattori sono state ridotte, mentre altri due reattori sono stati spenti, riferisce Reuters.

In Germania il produttore di energia elettrica PreussenElektra ha annunciato che venerdì spegnerà il reattore di Grohnde, in Bassa Sassonia, per via delle alte temperature sul fiume Weser. Nella città tedesca di Geilenkirchen è stato battuto il record massimo di temperatura di 40,5 gradi.

La chiusura del reattore è legata al rispetto delle leggi che richiedono di spegnere i reattori quanto la temperatura del Weser supera i 26 gradi. La chiusura dell’impianto durerà da mezzogiorno di venerdì 26 luglio fino a domenica 28 luglio, a meno che non ci saranno variazioni di temperatura.

Il secondo picco di caldo a colpire l’Europa occidentale in pochi mesi dovrebbe raggiungere il punto massimo giovedì con temperature record in diverse città francesi.

EDF, la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, che gestisce 58 reattori nucleari nel paese, ha detto che la generazione di energia nei reattori di Bugey, St. Alban e Tricastin potrebbe essere sospesa fino a dopo il 26 luglio per la bassa velocità di afflusso dell'acqua e le alte temperature sul Rodano.

I due reattori di EDF alla centrale nucleare di Golfech, nel sud della Francia, sono stati spenti per via delle alte temperature sul fiume Garonna. L’utilizzo dell’acqua dei fiumi come refrigerante è regolata per legge in modo da proteggere la flora e la fauna ed è quindi obbligatorio fermare le emissioni di acqua calda quando la temperatura del fiume sale.