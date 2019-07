Morto il presidente della Tunisia Essebsi

Il presidente della Tunisia Beji Caid Essebsi, 92 anni, è morto. La notizia è diffusa in una dichiarazione dell’ufficio della presidenza giovedì.

Essebsi era stato ricoverato in un ospedale militare mercoledì.

Il politico 92enne era stato ricoverato in un ospedale militare mercoledì dopo una “grave crisi cardiaca”. A giugno era già stato sotto cura dei medici e dal momento in cui aveva lasciato l’ospedale il 1 luglio era apparso in pubblico solo due volte.

“Oggi, la mattina di giovedì 25 luglio 2019, in un ospedale militare a Tunisi è deceduto il presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi”, recita la dichiarazione dell’amministrazione presidenziale pubblicata sulla relativa pagina Facebook.

Essebsi è stato ministro degli Affari Esteri dal 1981 al 1986 e primo ministro da febbraio a dicembre 2011, per poi diventare presidente del paese nel 2014, tre anni dopo che le proteste della Primavera Araba avevano fatto cadere il governo precedente.