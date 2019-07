In Turchia attaccato diplomatico bielorusso, ricoverato - Video

In Turchia uno sconosciuto ha sparato a un dipendente dell'ambasciata della Bielorussia, è stato ricoverato. Lo comunica il quotidiano turco Hürriyet.

Il Consigliere per gli affari amministrativi dell'ambasciata bielorussa in Turchia Alexander Poganashev è stato attaccato con un'arma da fuoco ad Ankara. E' stato ricoverato in gravi condizioni.

Il ministero Interni della Esteri ha confermato l'accaduto:

"Il diplomatico si trova attualmente in ospedale con una ferita d'arma da fuoco, gli stanno prestando tutta l'assistenza necessaria", ha detto a Sputnik un esponente del dicastero.

L'aggressore, ex militare turco e vicino di casa del diplomatico, dopo l'attacco si è suicidato con la stessa arma.

"Il dipendente dell'ambasciata bielorussa stava tornando a casa insieme al figlio, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco sparato da un cittadino turco squilibrato mentalmente. Il bambino non è stato ferito", specifica il dipendente del ministero Esteri della Bielorussia.

L'incidente si è verificato nel distretto di Çankaya della capitale turca. Secondo quanto riferisce l'agenzia IHA il diplomatico è stato assaltato di fronte all'ambasciata di Bielorussia ad Ankara. La polizia della Turchia ha aperto un'indagine.