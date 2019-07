Tre asteroidi si stanno avvicinando alla Terra

Il primo asteroide si chiama 2019OD, viaggia ad una velocità di 19,17km al secondo in direzione Pianeta Terra. Si terrà ad appena 353.360 km dal nostro pianeta, avvicinandosi cioà ancora di più del nostro satellite, la Luna, che dista 384.400 km.

Il corpo celeste è stato individuato per la prima volta a inizio luglio e da allora la NASA non lo ha perso di vista. Lo ha classificato come un asteroide di tipo Apollo all'interno del gruppo NEO, cioè "oggetti che si avvicinano alla Terra".

La NASA definisce NEO gli oggetti celesti che orbitano a una distanza che varia dai 91 milioni ai 121 milioni di miglia dal Sole, che potrebbero avvicinarsi al nostro pianeta e anche incrociarne l'orbita. Se tutti i NEO "ronzano" intorno alla Terra, 2019OD batte il record. Passerà infatti tra la Terra e la Luna.

Gli altri due asteroidi sono più piccoli. Con un diametro che va dai 55 ai 110 metri. Viaggiano a una velocità di circa 9 km al secondo e passeranno da una distanza maggiore di quella della Luna. Nessuno dei tre asteroidi rappresenta un pericolo per il pianeta.