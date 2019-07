Mai saltare la colazione: aumenta il rischio di ingrassamento

Un gruppo di ricercatori di San Paolo del Brasile ha analizzato i dati relativi a due studi, uno condotto in Europa e uno in Brasile, per approfondire il legame tra le preferenze alimentari dei giovani e diversi indicatori relativi al peso, tra cui la presenza di grasso addominale, la circonferenza vita e l’indice di massa corporea. I giovani dovevano inoltre rispondere a domande sulle proprie abitudini: quanto tempo passano davanti alla televisione o al computer, quante ore dormono a notte e altre.

È risultato che erano più colpiti dal peso in eccesso proprio i giovani che non facevano colazione. Per esempio i ragazzi che saltavano questo pasto in media avevano una circonferenza vita maggiore di 3 cm rispetto a quelli che mangiavano regolarmente la mattina.

La principale ragione sarebbe legata al fatto che chi non fa colazione durante la giornata avverte una forte sensazione di fame che può spingere i meno disciplinati a ricorrere a degli snack poco sani. Infatti, invece di consumare cibo sano e nutritivo a colazione, questa categoria di persone spesso fa il pieno di spuntini calorici e bevande zuccherate. I chili di troppo in età giovane negli anni successivi possono causare problemi gravi come il diabete del secondo tipo e le malattie del cuore.