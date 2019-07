Parlamento Venezuela accetta mozione per chiedere aiuto militare straniero

“Come questione di urgenza chiedo di approvare la legge sul ritorno al Trattato interamericano di assistenza reciproca (TIAR) nella seconda discussione. Approvato all'unanimità!”, ha dichiarato il presidente autoproclamato del Venezuela Juan Guaidò.

Il capo dell’Assamblea nazionale ha spiegato che tale decisione è volta contro il potere esecutivo del Venezuela guidato dal presidente del paese Nicolas Maduro. “Ci rivolgiamo al mondo: non sostenete questa dittatura. Chiunque sia coinvolto (nelle sue azioni – ndr) ne dovrà assumere le responsabilità", ha aggiunto Guaidò.

Il leader dell’opposizione venezuelana ha anche sittolineato che “Il Trattato interamericano di assistenza reciproca non risolverà magicamente tutti i problemi”. “Non è un pulsante, che una volta premuto, risolverà tutti i nostri problemi entro domani. Non è una decisione dopo la quale possiamo andare a casa. Bensì, dobbiamo continuare ad agire in maniera organizzata in tutti i settori”, ha detto Guaidò.

Il Trattato interamericano di assistenza reciproca, firmato nel 1947, stabilisce un impegno di difesa reciproca tra i paesi firmatari, nel caso in cui uno di questi venga attaccato. Nel 2012 gli stati dell’ Alleanza Bolivariana per le Americhe, la cui parte fa anche il Venezuela, hanno lasciato il TIAR.

La crisi politica in Venezuela è cominciata il 21 gennaio, quando sono iniziate proteste di massa in Venezuela contro l'attuale presidente del paese, Nicolas Maduro. Il 23 gennaio, il capo dell'Assemblea nazionale di opposizione, Juan Guaidó, si è proclamato l'attuale presidente del Venezuela, ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da un certo numero di paesi dell'America Latina.

L'opposizione del Venezuela il 30 aprile ha tentato un colpo di stato . Juan Guaidó e i suoi sostenitori si sono radunati a Caracas davanti alla base militare di Carlota. In precedenza, Guaidó ha invitato il popolo del Venezuela e l'esercito a scendere in piazza per completare l'Operazione Freedom e rovesciare il presidente legittimo, Nicolás Maduro. Il Capo dello Stato e il ministro della Difesa hanno dichiarato la lealtà delle forze armate alle autorità legittime. Le autorità hanno successivamente annunciato il fallimento del tentativo di colpo di stato e Maduro ha ordinato d'iniziare a indagare sugli eventi del 30 aprile.