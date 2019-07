Cosa mangiare per combattere lo stress?

Sono tanti i rimedi per combattere lo stress, dall'attività fisica a un buon sonno. Ma tra i metodi consigliati c'è anche un alimento particolare, spiegano i nutrizionisti.

Per combattere lo stress, a quanto dice la nutrizionista Antonina Starodubova, i piselli sono un vero toccasana: infatti, hanno un effetto positivo sul sistema nervoso e aumentano la resistenza del corpo allo stress.

Secondo la dott.ssa Starodubova, i piselli freschi fanno bene grazie all'elevato contenuto di vitamine del gruppo B e magnesio. Inoltre, questa fonte di proteine ​​di origine vegetale aiuta a rafforzare il tessuto muscolare e il sistema immunitario.

Ma non è finta qui. La nutrizionista raccomanda anche di consumare più erbe e verdure fresche in estate, benefiche grazie alle vitamine C, A, E, Gruppo B, minerali, terpeni, glucosidi, flavonoidi e inulina.

"Inoltre, l'inclusione di erbe aromatiche fresche nei piatti consentirà di ridurre l'uso di sale nella dieta quotidiana e ridurre così i rischi di sviluppare malattie cardiovascolari", afferma la dott.ssa Starodubova.

Il medico consiglia inoltre di includere nella dieta le zucchine, che sono ricche di fibre, vitamine del gruppo B, vitamina C, calcio, potassio, manganese e fosforo.

"Il basso contenuto calorico dell'alimento e il suo contenuto relativamente alto di fibre rendono le zucchine un prodotto indispensabile per coloro che stanno lottando con i chili in eccesso o cercando di mantenere il peso nella norma", ha detto.