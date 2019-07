Dopo la Guerra Fredda gli USA si credono invulnerabili - National Interest

La confusione che prevale oggi nelle questioni di politica estera degli Stati Uniti indica che il paese non ha ancora deciso cosa fare dopo la perdita dell'avversario principale, ritiene Wallace Gregson, esperto di difesa e sicurezza, sul National Interest.

"Cosa facciamo ora che abbiamo perso il nostro miglior nemico?", ha detto, secondo le indiscrezioni, il presidente del Joint Chiefs of Staff del Pentagono, Colin Powel, al crollo dell'Unione Sovietica. In effetti, la minaccia sovietica ha posto le basi per organizzare non solo la pianificazione militare, ma anche quella estera, nonché una buona parte della politica interna degli Stati Uniti durante i periodi di guerra, osserva l'autore. E a giudicare da quale pasticcio prevale oggi in queste aree, la domanda di Powell è rimasta senza risposta, conclude l'esperto.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli USA hanno creato un "sistema internazionale senza precedenti" che ha promosso la diffusione della democrazia, creato incentivi positivi per i paesi alleati con gli Stati Uniti e confusi dittatori.

"La nostra immagine ha parlato in modo eloquente con i popoli oppressi", ricorda l'autore, aggiungendo che il risultato di questa strategia è stato un boom economico, un'ondata di democratizzazione e una vittoria nella "lotta per la sopravvivenza" con il comunismo, vinto senza un'altra guerra mondiale.

Nel 1944 gli Stati Uniti usarono la loro influenza sostanziale sugli altri paesi attraverso la firma dell'accordo economico di Bretton Woods, che segnò la fine dell'era del colonialismo e dei privilegi imperiali, a cui gli alleati degli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, si opposero furiosamente.

Tuttavia, il "minuto di gloria unipolare" degli Stati Uniti durò solo cinque anni dopo la fine della guerra, dopodiché l'Unione Sovietica e il suo "zio Joe" Stalin dimostrarono la loro riluttanza a collaborare mettendo in scena il blocco di Berlino Ovest, "asservendo" l'Europa orientale e testando le proprie armi nucleari.

Nonostante molte aspettative del dopoguerra non si siano concretizzate, il sistema di Bretton Woods è sopravvissuto. Il piano Marshall ha fornito all'Europa risorse significative per far fronte alla crisi del dopoguerra e resistere all'attacco dell'Unione Sovietica. Questo sistema ha aiutato gli Stati Uniti e il cosiddetto "mondo libero" a sopravvivere alla guerra fredda, Gregson ne è sicuro.

Allo stesso tempo, il crollo dell'Unione Sovietica ha portato gli Stati Uniti a credere che non ci fosse più nessuno con cui combattere e che non ci fossero più sfide per l'ordine democratico liberale.

Tuttavia, la Cina, sulla quale gli Stati Uniti riponevano grandi speranze dopo la fine della Guerra Fredda, non ha giustificato le aspettative per il "trionfo della democrazia liberale occidentale". "Nella misura in cui la Cina cresce, noi perdiamo tutto ciò che abbiamo guadagnato", afferma Gregson.

Secondo l'associazione Freedom House, i diritti politici e le libertà civili sono diminuiti negli ultimi 13 anni in tutto il mondo. Allo stesso tempo, un terzo degli stati del Sud-Est asiatico, dove la crescita della classe media è la più veloce al mondo, sono sotto l'influenza di Pechino.

Secondo l'esperto, la ragione di ciò è la fiducia degli Stati Uniti che la posizione dominante della democrazia liberale è una questione decisiva.

"Con il collasso dell'URSS, noi, gli Stati Uniti, abbiamo perso il principio organizzativo centrale che definisce, forma e coordina la nostra politica e strategia", spiega Gregson, sottolineando che non c'è nulla che lo sostituisca.

"Dobbiamo renderci conto che la pace, la libertà e la pace, basate sullo stato di diritto, non possono esistere senza il sostegno e la guida degli Stati Uniti", scrive l'esperto.