Il test d'intelligenza più breve del mondo che quasi tutti falliscono

Il professor Shane Frederick del Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha elaborato il test sul quoziente intellettivo più breve del mondo, costituito da tre apparentemente semplici domande matematiche, segnala il britannico Mirror.

Si chiama "test di riflessione cognitiva" (Cognitive Reflection Test) ed era stato realizzato nel 2005 all'interno di una ricerca, tuttavia è apparso solo ora su internet. Nell'esperimento Frederick ha proposto di risolverlo a 3 mila persone provenienti da diversi settori e con diversi livelli di istruzione, inclusi gli studenti delle università di Yale ed Harvard. Ha risposto correttamente a tutte e tre le domande solo il 17% dei partecipanti al test.

Il professore ritiene le domande semplici, nel senso che la risposta corretta è facile da capire quando la si spiega, ma per una risoluzione indipendente occorre "soffocare" i numeri che vengono in mente per primi impulsivamente.

Il test include le seguenti domande:

Il costo complessivo di una racchetta da tennis e una pallina da tennis è di 1,10 $. La racchetta costa 1 dollaro in più della pallina. Quanto costa la pallina? Occorrono cinque minuti a cinque macchinari di una fabbrica tessile per produrre cinque vestiti. Quanti minuti servono a 100 macchinari per produrre 100 vestiti? In uno stagno crescono le ninfee. Ogni giorno il loro numero raddoppia. Se ci vogliono 48 giorni per saturare completamente la superficie del lago, quanti giorni servono per coprire la metà del lago?

Le risposte più comuni sono rispettivamente 10 cent, 100 minuti e 24 giorni, tuttavia non sono corrette. In realtà le risposte corrette sono: 5 centesimi, 5 minuti, 47 giorni.