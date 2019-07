Anche le verdure possono far male alla salute, avvertono i medici

Chi l’ha detto che le verdure fanno sempre bene? Un medico specialista in gastroenterologia spiega quali verdure non si possono mangiare in certi casi.

Secondo la dott.ssa Viktorija Sudzhijanova, specialista in gastroenterologia, anche al consumo di verdure si deve avere un approccio molto responsabile. Infatti i problemi di salute possono influenzare l’assimilazione degli alimenti e il loro effetto sull’organismo. Per esempio, le verdure crude possono far male a chi ha problemi di digestione: queste persone faranno meglio a cucinare le verdure. In generale bisogna fare attenzione alle verdure crude e, in alcuni casi, eliminarle del tutto.

La dott. Sudzhijanova ha spiegato quali condizioni patologiche pongono dei limiti al consumo di verdura.