Video: India manda rover sulla Luna

Il secondo tentativo di lancio della missione indiana Chandrayaan-2 ha avuto luogo lunedì 22 luglio alle 09.13 UTC in diretta online. Il razzo-vettore indiano più potente GSLV Mk.3 manderà sulla Luna il primo rover lunare progettato dagli indiani. Ad oggi solo l’URSS e la Cina sono state in grado di mandare robot semoventi sulla superficie lunare.

La missione Chandrayaan-2 sarebbe dovuta partire il 14 luglio, ma all’ultimo minuto è stata annullata per problemi tecnici. Se tutto andrà secondo i piani, il Chandrayaan-2, di una massa di 3850 kg, passerà circa 2 settimane nell’orbita terrestre per effettuare un controllo di tutti i sistemi e poi compirà un volo di 5 giorni verso la Luna. Una volta avvicinatosi, il Chandrayaan-2 avrà 3 settimane per esaminare la superficie a distanza e, dopo che sarà scelto il punto esatto dello sbarco, il modulo di atterraggio si staccherà per raggiungere la Luna e depositarvi il rover Pragyan.

Il modulo orbitante continuerà quindi il suo lavoro per un anno, durante il quale cercherà ghiaccio sotto la superficie lunare, realizzerà carte della distribuzione degli elementi chimici nella regolite e analizzerà l’atmosfera lunare, estremamente rarefatta.

Anche il modulo di atterraggio è dotato di diversi strumenti per realizzare dei compiti scientifici prestabiliti e, ovviamente, ha in compito di portare sulla Luna il Pragyan, un rover a sei ruote della massa di soli 27 kg.

Il rover studierà nello specifico il suolo lunare e potrà aiutare gli scienziati e gli ingegneri indiani a verificare le tecnologie necessarie per creare apparati in grado di funzionare sulla superficie degli altri oggetti celesti.

Inizialmente al progetto Chandrayaan-2 avrebbe dovuto partecipare anche Roscosmos, il cui compito era di creare il modulo di atterraggio. In seguito a dei contrasti, tuttavia, gli indiani hanno preso la decisione di occuparsene da soli. La realizzazione del Chandrayaan-2 è durata 10 anni.