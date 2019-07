Esperto del National Interest spiega perché l'America non ha più bisogno del Medio Oriente

L'America non ha più bisogno di forniture energetiche dal Medio Oriente, e Israele può prendersi cura della propria sicurezza. Ciò significa che la soluzione dei problemi regionali dovrebbe trovarsi sulle spalle dei giocatori locali e non di Washington.

Lo crede l’esperto del National Interest George Seay.

La strategia mediorientale degli USA dovrebbe cambiare in direzione della "diplomazia della grande potenza" invece di "infiniti mini conflitti privi di significato", ha detto George Seay, presidente del Centro nazionale di sicurezza della Clements University, in Texas.

L'autore spiega che dopo la scoperta dello shale oil e del gas negli Stati Uniti, l'America non ha più bisogno di forniture energetiche dal Medio Oriente. Secondo lui, il primo segno del cambiamento è stato una dichiarazione di Donald Trump, secondo cui la sicurezza delle navi mercantili nello Stretto di Hormuz non dovrebbe essere fornita dagli Stati Uniti, ma da Cina, India, Giappone e altri paesi, poiché l'America non ha più bisogno di petrolio e gas dai paesi OPEC. "Puoi sfidare gli argomenti a favore della non partecipazione agli affari del Medio Oriente, ma non la tesi sul bisogno di risorse energetiche - Trump ha ragione, non ce l'abbiamo", afferma l'esperto.

Secondo l'osservatore, dal 1979 fino a poco tempo fa, gli Stati Uniti avevano due interessi strategici chiave in Medio Oriente: l'energia, così come la deterrenza dell'Iran e il sostegno a Israele. Oggi, quando la dipendenza energetica dell'America dai regimi mediorientali "dispotici" è rilegata al passato, la stabilità regionale è l'unico interesse strategico di Washington - e, fortunatamente, gli Stati Uniti condividono questo interesse con Israele, Arabia Saudita, Giordania, Egitto, Emirati Arabi Uniti e molti altri paesi.

Per quanto riguarda il sostegno di Israele, anche se dovrebbe rimanere l'alleato centrale degli Stati Uniti, l'America dovrebbe riconoscere in esso uno "stato indipendente, ricco e forte" - una potenza nucleare e un giocatore efficace nell'arena internazionale, e non "una piccola vittima indifesa dell'aggressione araba", ha detto Saey. Secondo lui, non molte persone negli Stati Uniti sanno che dal 1985 il PIL pro capite di Israele è cresciuto da $ 7.000 a $ 41.000, e grazie alla scoperta del bacino del petrolio e del gas Levantine da parte della società Noble Energy nel 2010, è diventato uno stato indipendente dal punto di vista energetico. Pertanto, ad eccezione dell'assistenza nella fornitura di armi, Israele non richiede più un ampio sostegno finanziario negli Stati Uniti.

Anche se le basi militari statunitensi nella regione per la pressione sull'Iran dovrebbero rimanere, e la minaccia di creare armi nucleari nel paese deve essere presa sul serio, non escludendo la probabilità di un attacco militare preventivo, la necessità di un nuovo approccio per scoraggiare l'Iran è attesa da tempo. Come ricorda l'autore, la posizione degli Stati Uniti su Teheran non è cambiata da 40 anni, ma oggi, dopo la "insensata" e costosa guerra in Iraq, che ha ucciso molti americani e distrutto questo stato - "contrappeso" all'Iran, la posizione dell'America nella regione è seriamente peggiorata.

La nuova politica americana in Medio Oriente dovrebbe essere costruita su diversi elementi chiave, secondo Saey. Il primo di questi implica la creazione di una "NATO mediorientale", informale - e più tardi, probabilmente, ufficiale - di cui Israele dovrebbe essere membro.

"Lasciate che questi paesi diventino giocatori sulla scena mondiale e si prendano la responsabilità primaria per la stabilità della loro zona con il sostegno incondizionato degli Stati Uniti", scrive l'esperto.

Il prossimo passo è spostare l'attenzione nel sostenere Israele dalla sfera militare verso lo sviluppo dei legami commerciali, economici e commerciali tra i due paesi. Inoltre, sebbene la presenza militare e marittima statunitense nella regione debba rimanere, la responsabilità di garantire la sicurezza dovrebbe essere trasferita agli "attori locali" e la protezione delle rotte commerciali nello stretto di Hormuz dovrebbe essere affidata ai consumatori di energia OPEC. In conclusione, l'autore consiglia agli Stati Uniti di resistere più attivamente allo "spargimento spericolato di sangue americano" nelle sabbie del Medio Oriente e di essere più cauti con il denaro dei contribuenti, impedendo l'intervento militare senza una minaccia diretta alla sicurezza nazionale americana.

"L'efficacia di una promettente politica estera degli Stati Uniti dipende da come interagiamo con Cina, India, Russia, Unione Europea e altri importanti stati, in questo ordine, e non su come interagiamo con il Medio Oriente", ha detto Saey. Secondo lui, è tempo che i politici americani prendano coscienza dei cambiamenti "generazionali" in circostanze strategiche e cambino risolutamente il loro approccio.