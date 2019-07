Le diete detox? Un pericolo fatale, dicono i medici

Le diete detox, finalizzate, appunto, a “detossificare” l’organismo, sono diventate molto popolari, soprattutto nelle metropoli, ma i medici mettono in guardia sui rischi.

Il dott. Vadim Krylov, specialista in endrocrinologia, spiega che le cosiddette diete “detox” provocano gravi danni all’organismo.

“Questa dieta prevede che il soggetto assuma una grande quantità di succhi di frutta e frullati. Molti considerano questi programmi salutari per purificare l’organismo, ma non è così. Infatti in questi alimenti si trovano i carboidrati veloci che possono provocare infiammazioni, e il sale dell’Himalaya, spesso usato nei frullati, contiene molte tossine”, spiega il dott. Krylov.

Il nutrizionista Alekey Kalinchev è d’accordo e definisce i programmi alimentari detox niente più che una strategia marketing volta a ingannare i consumatori.

“Non è altro che un giro in voga nell’ambiente dei nuovi ricchi. Per ora è alla moda”, ha aggiunto il medico.

I medici spesso mettono in guardia contro le diete fai-da-te e soprattutto d'estate raccomandano di non soffrire la fame nel tentativo di liberarsi bruscamente di tutti i chili di troppo alla vigilia delle ferie: dimagrire in modo scorretto può portare a problemi ancora più gravi.

Inoltre uno studio ha recentemente smentito la popolare credenza che i succhi di frutta siano innocui, rivelandone i rischi.