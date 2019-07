Le Monde: gli astronauti hanno difficoltà ad adattarsi alla vita sulla Terra

Nonostante l'eccellente allenamento e la stabilità psicologica di un astronauta, lo spostamento nello spazio può portare a gravi conseguenze: depressione, alcolismo o follia, scrive Le Monde.

"Tutti gli astronauti della missione Apollo erano piloti eccezionali, i migliori dei migliori, che avevano già vissuto situazioni pericolose e talvolta tragiche durante i voli di prova o le missioni, specialmente durante la Guerra di Corea, a cui alcuni di loro hanno preso parte", ha detto al quotidiano Serge Chevrel, un astronomo dell'Istituto di ricerca di astrofisica e dei pianeti di Tolosa.

Tutti gli astronauti hanno imparato a "superare se stessi andando sulla Luna o camminando sulla sua superficie", dopo aver acquisito un'esperienza insolita. Tuttavia, al suo ritorno sulla Terra, osserva lo scienziato, tutti stavano vivendo un "senso di perdita", che per alcuni poteva portare a una depressione più o meno grave. Così, Buzz Aldrin e Charles Duke sono diventati alcolisti e Neil Armstrong si è ritirato a vita privata, mentre alcuni sono andati verso il misticismo.

Sebbene la preparazione fisica degli eroi fosse impeccabile, e "mentalmente" furono riconosciuti adatti per il servizio, "tutti coloro che sono stati nello spazio stanno tornando a cambiare", afferma il dott. Guillaume Werts, dipendente dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Tuttavia, secondo lui, "la NASA non ha attribuito molta importanza allo stato psicologico degli astronauti durante le missioni Mercury, Gemini e Apollo. Nel programma spaziale sovietico, d'altra parte, hanno usato l'approccio globale, richiamando l'attenzione sul tono e sul carattere delle conversazioni dei cosmonauti. Inoltre, in URSS, l'equipaggio è stato considerato nel suo insieme, sostituendo l'intera squadra in caso di problemi al fine di mantenere l'integrità. Nella NASA è stato sostituito solo un astronauta inadatto, rischiando così di creare una situazione esplosiva all'interno del gruppo in uno spazio limitato.

Come ha spiegato Guillaume Werts alla pubblicazione, coloro che "ruotano attorno alla Terra" si rendono conto di aver lasciato il pianeta, che qui non c'è atmosfera, ma "vedono il pavimento sotto i loro piedi". Gli astronauti inviati sulla luna non erano preparati a nuove sensazioni nello "spazio profondo". Erano gli unici a poter vedere la Terra così lontano, persi nell'universo sconfinato. Una storia completamente diversa succederà a coloro che andranno su Marte o rimangono nella stazione spaziale dell'orbita lunare, osserva il dott. Werts. Per preparare i nuovi esploratori spaziali a questo senso di isolamento, sta seguendo con interesse la vita nella stazione franco-italiana dell'Antartide Concordia, dove il team deve fare affidamento solo su se stesso per sei mesi.