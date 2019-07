L’evento Storm the Bermuda Triangle è diventato virale sui social network

Sembra che il famigerato flashmob "Storm the Area 51" abbia ricevuto un degno successore. Più di 19.000 persone si sono iscritte a un evento per assaltare il Triangolo delle Bermuda, una parte misteriosa dell'Atlantico nord-orientale, famoso per le misteriose sparizioni di navi e aeroplani. Inoltre, circa 25.000 persone sono elencate come "interessate".

Rispecchiando il sentimento dell'evento di Area 51 che "le guardie non possono sparare a tutti noi", il nuovo organizzatore dell'evento, Anthony Carnovale, afferma che il misterioso luogo "non può inghiottirci tutti".

Programmato per il primo ottobre di quest'anno, l'evento ha anche la sua pagina crowdfunding, con cui Carnovale cerca di raccogliere circa 175.000 dollari per "fornire barche e attrezzatura subacquea" ai partecipanti. Se la campagna dovesse fallire, Carnovale ha promesso di restituire il denaro. Finora, ha raccolto solo 85 dollari.

In caso di successo, invece, Carnovale promette di organizzare una festa con "musica dal vivo, intrattenimento e una festa in spiaggia".

L'evento di Carnovale appare dopo che un gruppo simile su Facebook è diventato virale, con oltre un milione di persone che si sono registrate per un "raid" nella misteriosa Area 51 situata nel Nevada, dove si dice che le forze armate statunitensi mantengano tutti gli alieni dello spazio catturati durante l'ultimo secolo. Ufficialmente, l'Area 51 è una base di addestramento dell'Aeronautica militare, mentre alcuni rapporti indicano che si tratta di un ex campo di prova per armi nucleari.

L'evento online è stato persino notato dai militari statunitensi, poiché l'Air Force ha emesso un avvertimento ufficiale all'inizio di questo mese, scoraggiando le persone dal tentare di entrare nella base classificata, ricordando loro che eventuali intrusioni sarebbero state affrontate con la forza.

Il creatore dell'evento, Matty Roberts, ha ammesso che ora è terrorizzato all'idea che l'FBI venga a bussare alla sua porta.

"L'ho pubblicato il 27 giugno ed era una specie di scherzo…. e poi è decollato completamente, dal nulla. È piuttosto selvaggio", ha dichiarato, secondo il New York Times. "L'FBI si presenterà a casa mia e da lì è diventato un po 'inquietante."

Il triangolo delle Bermuda è una regione vagamente definita, dove si dice che un certo numero di aerei e navi siano scomparsi. Ci sono diversi tentativi di spiegazione naturale, il più comune dei quali è il tempo violento della regione. Praticamente tutti i principali uragani, tra cui gli uragani Katrina, Irma e Florence provenivano da questa regione.