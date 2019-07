Germania impedirà lo scoppio di una guerra nel Golfo Persico con la diplomazia - Ministero Esteri

La Germania eviterà lo scoppio di una guerra nel Golfo Persico con l'aiuto di strumenti diplomatici, ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in un'intervista al quotidiano Bild.

"Si tratta di prevenire la guerra: questo è il nostro impegno verso i partner e i paesi europei nella regione", ha affermato Maas. "Ora tutto dipende dalla voce della ragione, in modo da non cedere alla posizione degli istigatori: ciò richiede una diplomazia intelligente, che manterrà i canali di comunicazione aperti e troverà i modi per aumentare la fiducia e ridurre le tensioni", ha aggiunto.

Il ministro ha osservato che "nelle ultime 48 ore, la situazione nel Golfo Persico è diventata più seria e pericolosa". Ha avvertito che in caso di una possibile "escalation militare incontrollata non ci saranno vincitori, solo perdenti".

"Ciò influenzerebbe l'intero Medio Oriente, molte persone fuggirebbero dalla regione, anche per l'Europa", ha aggiunto Maas e ha invitato Teheran a "rendersi conto delle sue responsabilità" e a evitare ulteriori escalation.

Il sequestro della petroliera

Venerdì sera, la Marina del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (pasdaran) ha sequestrato la petroliera britannica Stena Impero nello Stretto di Hormuz e successivamente lo ha scortato al porto di Bandar Abbas. L'equipaggio della petroliera, composto da 23 persone, tra cui tre russi, rimane a bordo, ma l'armatore non è in grado di entrare in contatto con loro. Le autorità iraniane hanno detto che l'equipaggio è al sicuro e che la petroliera è ancorata al porto.

L'incidente di Stena Impero è stata l'effettiva risposta delle autorità iraniane al sequestro della petroliera iraniana da parte delle autorità della Gibilterra britannica il 4 luglio. La nave Grace 1 è stata sospettata di aver violato le sanzioni dell'UE contro la Siria. Nell'ambito dell'inchiesta sul caso, la polizia ha arrestato il capitano, un altro assistente cisterna e altri due membri dell'equipaggio. Un tribunale ha prolungato il blocco fino al 15 agosto.

Gran Bretagna sospetta coinvolgimento russo in sequestro petroliera

Londra sta indagando sul possibile coinvolgimento russo nel sequestro della petroliera inglese da parte dell’Iran.

Il MI-6 e il Government Communications Centre (GCHQ) del Regno Unito stanno indagando sul possibile coinvolgimento della Russia nel sequestro della petroliera Stena Impero da parte dell'Iran, afferma il tabloid Sunday Mirror, citando fonti anonime.