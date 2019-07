In fiamme Frecciarossa in stazione di Bologna

Nella stazione sotterranea dell’alta velocità di Bologna un treno Frecciarossa partito da Napoli e diretto a Brescia è arrivato al binario 17 avvolto dal fumo.

​È stata subito predisposta l’evacuazione sia del convoglio che della stazione sotterranea, e la Polizia Ferroviaria ha domato il fumo con gli estintori, dopodiché sono subito pervenute sul posto otto squadre dei vigili del fuoco.

Incendio in stazione, fiamme al binario 17: evacuati i passeggeri alta velocità https://t.co/UjkAptdjw3 #bologna pic.twitter.com/dnf3JLTzDn — Bologna Today (@bolognatoday) July 20, 2019

​Ora si stanno accertando le cause scatenanti dell’incendio. Non ci sono stati feriti né tra i passeggeri né tra il personale. Il treno per precauzione è stato fatto fermare a Bologna, mentre i 200 passeggeri sono stati fatti salire su un altro convoglio per proseguire il loro viaggio.

Il sito di Trenitalia ha comunicato che non ci sono state cancellazioni di treni.