Gran Bretagna sospetta coinvolgimento russo in sequestro petroliera - Mirror

Il MI-6 e il Government Communications Centre (GCHQ) del Regno Unito stanno indagando sul possibile coinvolgimento della Russia nel sequestro della petroliera Stena Impero da parte dell'Iran, afferma il tabloid Sunday Mirror, citando fonti anonime.

Secondo il giornale, "ci sono timori" che la petroliera britannica potrebbe essere finita in acque iraniane a causa di false coordinate GPS che l'intelligence iraniana potrebbe aver inviato utilizzando "tecnologia di spionaggio russa". La fonte del Sunday Mirror nel dipartimento della difesa ha dichiarato che la fregata Montrose si stava dirigendo verso Stena Impero, ma che era in ritardo di dieci minuti, poiché la petroliera, precedentemente nelle acque territoriali dell'Oman, era già stata "reindirizzata" verso le acque iraniane.

"La Russia ha la tecnologia per simulare il GPS e potrebbe aver aiutato l'Iran in questa avventura", ha detto una fonte del servizio di sicurezza alla pubblicazione, secondo cui il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (pasdarn) e l'intelligence russa "hanno lavorato a stretto contatto in Siria, proteggendo e proteggendo i loro interessi ".

Il giornale sostiene inoltre che la Russia potrebbe aver preso parte al sequestro della petroliera "solo con l'approvazione del" Presidente Vladimir Putin.

Il sequestro della petroliera

Venerdì scorso, l'Iran ha sequestrato una petroliera britannica nello Stretto di Hormuz, che, secondo Teheran, ha spento il suo dispositivo di posizionamento e non ha risposto agli avvertimenti della parte iraniana, scortandola fino al porto di Bandar.

